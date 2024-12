Karolak podpisał kontrakt z Legią

Defensor ma polsko-szwedzkie korzenie. W akademii Legii szkoli się od lata 2022. Do Warszawy trafił z klubu IF Brommapojkarna. Był z pierwszą drużyną na letnim zgrupowaniu w Austrii. W obecnym sezonie w rezerwach rozegrał 16 spotkań. Występował także w zespole U-19 w rozgrywkach UEFA Youth League.

Lewy obrońca rezerw Viktor Karolak podpisał swoją pierwszą zawodową umowę z Legią Warszawa. Kontrakt obowiązywał będzie do 30 czerwca 2026 roku, a po spełnieniu określonych w umowie warunków automatycznie przedłuży się do 30 czerwca 2028 roku.

bronek49 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl dziwię się że młodzi przedłużają kontrakty wiedząc że młodych traktuje się niepoważnie i dlatego ciężko jest im zrobić w Legii kariere

