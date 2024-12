Plebiscyt eLki 2024

Kończy się legijny rok 2024, a więc tradycyjnie rozpoczynamy nasz Plebiscyt eLki, w którym decydujecie o najważniejszych osobach, wydarzeniach, oprawach, meczach i innych tematach, którymi na co dzień żyją kibice stołecznego klubu. W ostatnich dniach przesyłaliście swoje propozycje nominacji do 24. edycji Plebiscytu eLki. Wszystkie Wasze liczne nominacje, za które serdecznie dziękujemy, maksymalnie uporządkowaliśmy. Wybraliśmy te najczęściej powtarzające się i tradycyjnie pogrupowaliśmy w 17 kategoriach. Kto i co zasługuje na wyróżnienie? Kto był rozczarowaniem, kto odkryciem, a kto strzelił najpiękniejszego gola w 2024 roku? Która oprawa była najlepsza? Zapraszamy do głosowania na specjalnej stronie:

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

LWST - 56 minut temu, *.inetia.pl Z wybraniem najładniejszego gola to miałem duży problem ,bo wszystkie piękne ,wahałem się pomiędzy golem Luquinhasa a Josue z Molde ,postawiłem na bramkę Luquinhasa ,bo bardzo niecodzienna 😜😎 odpowiedz

Kris - 1 godzinę temu, *.com.pl Śmierć Pana Lucjana nie powinna być brana pod uwagę, szacunek i pamięć są potrzebne, a nie określanie tego jako wydarzenie roku. To nie wydarzenie to dramat osób, które go kochały. odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Cytat roku za tekst o bezpiecznych racach szmacianka dla kibiców za słaba frekwencję na pogrzebie legendy.... odpowiedz

taco - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Szmacianka ewidentnie dla wyznawców bezpiecznych rac! odpowiedz

To ja - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Brakuje fajki na szmaciankę roku odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.