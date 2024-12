Klasyfikacja kanadyjska: Jesień Marca Guala

Ciekawostki: BRAMKI ZDOBYTE: 93% z obrębu pola karnego 21% po strzałach z główki 74% to gole z akcji 14% po rozegraniu stałego fragmentu gry 12% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne) BRAMKI STRACONE: 81% z obrębu pola karnego 9% padło po strzałach z główki 59% to gole z akcji 28% po rozegraniu stałego fragmentu gry 13% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne) Najczęściej Legia strzelała pierwszym kwadransie drugiej połowy - 18 trafień. Najmniej bramek Legia zdobywała między 1-15 minutą - 5 trafień. Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 10 trafień rywali, a najrzadziej pierwszych kwadransach obu połów - 3 gole. Karne: Legia strzeliła 9 z 11 rzutów karnych. Rywale Legii strzelili 4 z 5 rzutów karnych. Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,01 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 27,39 l . Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 32 meczach. Najwięcej występów zanotowali Luquinhas i Ryoya Morishita - po 31, a najwięcej razy w podstawowym składzie wychodził Bartosz Kapustka (29). Najwięcej minut na boisku spędził Paweł Wszołek - 2487. W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 12 piłkarzy. Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2023/24 (Ekstraklasa, Liga Konferencji, Puchar Polski)

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Sum - 2 godziny temu, *.melita.com Marek Krótkoporty ma rewelacyjne statystyki. odpowiedz

Leon - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nalepszym zawodnikiem L jest obecnie trener Fejo. odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To podsumowanie świadczy tylko o tym jaką mamy na Ł3 drużynę paraolimpijską. Przepraszam paraolimpijczyków. Mamy drużynę paralitów. odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl Na Guala się narzeka, tymczasem prawda jest taka, że gdyby taki Nsame, Alfarela, czy inny wynalazek z ostatniego zaciągu dołożyli chociaż połowę tego, co Gual, to Legia byłaby dzisiaj liderem tabeli.

odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.4.38 69 goli jesienią. to chyba rekord Legii odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.4.38 @singspiel: plus pewnie 3 swojaki odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 3 godziny temu, *.legionisci.com @singspiel: tak:



Gole samobójcze:

1 - Dankowski

1 - Jędrych

1 - McMullan





Jesień 2015 - 71 bramek

Jesień 2014 - 70 bramek

odpowiedz

Guny - 3 godziny temu, *.229.8 Ha! Statystyki bronią naszego snajpera, ale jaki jest każdy widzi... odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Guny: No nie wiem czy bronią. Gol lub asysta co 115 minut. Dobry napastnik powinien strzelać gola co tyle lub mniej nawet, a łącznie z asystami to powinien mieć asystę lub bramkę co godzinę lub mniej. odpowiedz

mukka - 4 godziny temu, *.75.154 🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢

BRAWO GUAL !!! odpowiedz

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl kiedy E(L)ki 2024? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.