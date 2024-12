Legijna Świąteczna Paczka na Kresy 2024 - podsumowanie akcji

Poniedziałek, 16 grudnia 2024 r. 15:22 źródło: Legionisci.com

Tydzień temu kibice Legii Warszawa odwiedzili rodaków na Wileńszczyźnie w ramach akcji Legijnej Świątecznej Paczki na Kresy A.D. 2024, która prowadzona jest na Legii od 15 lat. Poniżej relacja od organizatorów akcji - Legia PamiętaMY.









"Dziękujemy każdemu, kto dołożył swoją cegiełkę do naszej wspólnej akcji, bo dzięki Wam w tym roku na Wileńszczyznę pojechaliśmy z aż trzema wypakowanymi po brzegi i do granic ładowności busami oraz osobówką, która również do kufra przyjęła 150 kg dobroci! Jak zwykle Wasza hojność zaskoczyła nas niczym zima drogowców. Mając tyle wspaniałych rzeczy, mogliśmy skompletować 120 wypasionych paczek, w których skład wchodziło po kilka sztuk: puszek szynki Krakus, owoców i masy makowej, czekolad, ptasiego mleczka, ciastek (delicji i łakotek), herbaty, kawy (1,5 kg), butelek oleju oraz makaronu (ok. 2 kg). W naszych paczkach nie mogło zabraknąć również świątecznej legijnej kartki z życzeniami od nas (Marta, dzięki za projekt!) oraz opłatka. Oprócz paczek zawieźliśmy również duże ilości mokrych chusteczek, chemii gospodarczej i papieru oraz paletę herbaty, aby dzieciaki w szkołach mogły na przerwach pić coś ciepłego w zimowe dni.



Większość naszych paczek zostawiliśmy w szkołach w Pakienie i Szumsku oraz polskim przedszkolu w Nowej Wilejce, korzystając z uprzejmości oraz najlepszego rozeznania dyrekcji, do kogo powinny one trafić, ale sami także pojechaliśmy do kilku rodzin, aby razem z paczką złożyć życzenia i chwilę porozmawiać jak Polak z Polakiem.



Ponadto, za pośrednictwem harcerzy z ZHP na Litwie, przekazaliśmy naszą paczkę oraz dodatkowo dużą ilość innych produktów spożywczych, kołdrę, poduszki, pościele, ręczniki, etc. (czyli to co na szybko udało się zorganizować) dla rodziny polskiego harcerza, która straciła w pożarze dom i cały dobytek na skutek wypadku samolotu, który rozbił się kilka tygodni temu tuż obok nich.



Przekazujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna serdeczne podziękowania, życzenia i pozdrowienia od naszych rodaków z Wileńszczyzny. Nie da się opisać tego ciepła, serdeczności, gościnności i szczerości tych, do których pojechaliśmy. To trzeba przeżyć! A teraz nastąpi długa lista darczyńców. Nie chcemy nikogo wyróżniać, bo jak zawsze mówimy: jedna tabliczka czekolady często może być przysłowiowym wdowim groszem i znaczy tyle samo co kilka kartonów np. oleju.



Żeby jednak uniknąć chaosu, na pierwszy ogień wywołujemy do podziękowań legijne grupy, dzielnice i fankluby (w miarę alfabetycznie): Augustowska Legia, Bemowo, Błonie, Bródno, Brzeszcze, Capital City, Deynowcy, Dobrzy Ludzie, Legia Dublin, E’14, Fanaticoss’03, Warszawscy Fanatycy, Gocław, Grodzisk Mazowiecki, Krewcy Legioniści, Lublin, Lubuskie, Łuków, Marki, Mińsk Mazowiecki, Nadarzyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Ochota, OFB, Patriotyczny Okuniew, Olkusz, Otwock, Paka z Grodu Kraka, Legijne Powiśle, Raszyn, Rzeszów, Sochaczew, Tradycja Pokoleń , Ursus, Legijny Ursynów i Narodowy Ursynów, Wesoła, Węgrów, Włochy, Wola, Zachodnia Koalicja, Zambrów, Zielonka, ZWL i Żoliborz.



Nasze podziękowania mkną też do: Bodziacha, Bartka UK, Bartola, Daro z Gocławia oraz Daro z Mokotowa z przyjaciółmi, Marcina Dusia, Gonza, Edyty, Szymka i Darka Kowalczyków, Piotra Kuczy, Maxa, Mateusza Pilcha, Skrzeszewa, Wojciecha Szumskiego i Wojciecha Wojdala. Uli i Oli dziękujemy ponadto za zorganizowanie chemii i papieru toaletowego w hurtowych ilościach, o które prosiła społeczność jednej ze szkół!



Do naszej akcji po raz kolejny przyłączyły się szkoły: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach, Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana II Sobieskiego w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 400 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie im. Bohaterów Westerplatte oraz Zespół Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie – serdecznie dziękujemy dzieciom i ich rodzicom ale również nauczycielom, którym się chce wychowywać młode pokolenie w duchu patriotycznym (Sławomir Dmoch, Jan Nakonieczny, Joanna Pędracka, Darko Sunaj - szacunek!).



Niskie ukłony i podziękowania za udostępnione busy składamy: Toyota W&J Wiśniewski na ręce Pana Prezesa Waldemara Wiśniewskiego oraz Pana Dyrektora Pawła Kruzy, a także Łukaszowi Pieńkowskiemu i Wojtkowi Tarszysowi. Dzięki Wam udało się wszystko przetransportować, a potem bezpiecznie wrócić do Polski.



Dziękujemy klubowi Legia Warszawa za udostępnienie nam pomieszczenia na tymczasowy magazyn oraz miejsca do pakowania paczek oraz Tomkowi SLO za koordynację tego tematu. A jak temat pakowania - dzięki dla Stefana z Gocławia, który kilka dni dzielnie pomagał to wszystko ogarnąć. Wdzięczni jesteśmy także Pani Ani, Pani Asi i Piotrowi - czyli serdecznej ekipie Źródełka, które było jak co roku głównym miejscem zbiórki! Swoje serca i lokale na zbiórkę darów otworzyli także: Klub Batory Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Salon Fryzjerski "u Rafała", DS Naprawa Telefonów Józefów, Delikatesy SAM-M&S, Gumfel S. C. – wielkie dzięki!

Dziękujemy Żyleta1973 za życzliwość i wsparcie oraz legioniści.com za patronat medialny!

Jeśli kogoś pominęliśmy, to przepraszamy, prosimy o priva, to uzupełnimy listę.

Na sam koniec dziękujemy wszystkim anonimowym darczyńcom – Kibice Legii Warszawa - jesteście wspaniali!



Całość relacji można przeczytać tutaj TUTAJ."