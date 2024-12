Młodzież: mecze weekendowe

Po najstarszych drużynach akademii, rundę jesienną kończyły sparingami także młodsze drużyny APLW oraz zespoły LSS. Juniorzy młodsi Legia Soccer Schools pokonali 7-2 Turbo FA. Zespół U14 LSS stoczył zacięte mecze ze Dębem Wieliszew (3-4) i Talentem Warszawa. Zespoły U13 i U12 pokazały się z całkiem dobrej strony w sparingach z Pogonią Grodzisk U14 i Escolą Varsovia U12. Zespoły U10 i U11 Akademii rozegrały sparingi na boisku ŁKS Łódź. Grały też najmłodsze zespoły Akademii i LSS. Sparing: Legia LSS U17 (2008 i mł.) 7-2 Turbo FA Warszawa Gole legionistów: Jakub Drzazga 2, Dmytro Samoilenko [09] 2, Dmytro Litowczenko, Jakub Rzępołuch, Nikodem Skibinski Legia Soccer Schools: Dominik Sawczuk, Hubert Lomankiewicz [09] - Norbert Skibiński, Oskar Kuc, Adam Kulicki, Jakub Rzępołuch, Kamil Więch, Franciszek Skorżyński, Patryk Ciborowski, Lucjan Napieralski, Dominik Rakowiecki, Dmytro Litowczenko, Jakub Drzazga, Dmytro Samojlenko [09], Mateusz Sutkowski [09], gracz testowany. Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz Sparing: Legia LSS U14 3-4 Dąb Wieliszew '11 LSS: Ignacy Smoter, Wojciech Zawiska, Jakub Wierzbicki, Marcel Konieczny, Franek Nwolisa, Radek Sapała, Sebastian Karpiński, Łukasz Bilicki, Alex Paćko, Aleksy Brzyski, Michał Chojecki, Julian Kazubski Trener: Piotr Chmiel, II trener: Tomasz Nagórski Sparing: Legia LSS U14 - Talent Warszawa '11 LSS: Ignacy Smoter, Eryk Urbanowski, Jonatan Pol, Przemysław Gawryluk, Jakub Wierzbicki, Marcel Konieczny, Radek Sapała, Sebastian Karpiński, Łukasz Bilicki, Alex Paćko, Aleksy Brzyski, Michał Chojecki, Gustaw Zbrzeżny (ng) Trener: Piotr Chmiel, II trener: Tomasz Nagórski Sparing: Legia U13 5-0 (3-0) Pogoń Grodzisk Maz. U14 sparing rozgrywano w 11-osobowych składach na pełnym boisku Strzały(30-80'): Legia 16(10) - Pogoń GM 3(1) Legia: Stanisław Składnik, Michał Har, Oskar Matusiewicz, Ignacy Silski, Jan Włodarski, Filip Jasiński, gr. kl. partnerskiego, gr. testowany, gr. testowany, gr. testowany, Łukasz Stankiewicz, gr. testowany, Krzysztof Opanowski, Dawid Ruciński, Natan Turniak Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Piotr Chmiel Sparing: Legia LSS U13 4-4 Kosa Konstancin U12 Strzały (25-80'): LSS 11 (7) - Kosa 17 (11) Wojciech Kołodziej, Filip Bryja, Dzidek Kinasiewicz, Antoni Brociek, Daniil Liaushuk, Jzkub Opieczyński, Michał Wojcianiec, Kamil Kaczkowski, Józef Kur, Andrzej Mikheikin, Antoni Sałamacha, Karol Frelikowski, Szymon Sawa Sparing: Legia U12 - Escola Varsovia U12 Strzały (celne): Legia 23 (11) - Escola 16 (7) Legia: Jakub Tkaczyk - gr. testowany, Konstanty Leonkiewicz, Michael Oyedele, Piotr Nowotka, Konstantsin Yushkavets [14], Maksymilian Pająk, Antoni Adamkiewicz, Szymon Chodkowski, Adam Rymszo, 2 gracze testowani, Ignacy Wojciechowski Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki Sparing: ŁKS Łódź U11 - Legia U11 Mecz rozegrano równolegle na obu boiskach. Na boisku A lekko przeważali goście, natomiast na boisku B toczył się zacięty bój, rozstrzygnięty dopiero w ostatnich sekundach meczu. Sparing: ŁKS Łódź U10 - Legia U10 (2015 i mł.) Legia U10: Olivier Kawczyński - Karol Giera, Eryk Cybulski, Bruno Królik, Oskar Sarna, Szymon Giera, Stanisław Bratos, gracz testowany, Maks Długopolski, Szymon Kurzela, Antoni Kret Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer Zespoły U10 i U11 Legii (roczniki 2014, 2015 i mł.) pojechały w sobotę do Łodzi, gdzie stoczyły wartościowe, zacięte pojedynki z rówieśnikami z ŁKS Łódź. W obu meczach były liczne pojedynki, próby przejęcia inicjatywy i niemało ładnego grania. Interesujący sprawdzian, a łodzianie pokazali się z niezłej strony. Legia U9 - Orlęta Łuków 15/16 Legia LSS U9 - Orlęta Łuków 15/16 Legia U9 - AS Diamencik Otwock 16 Legia U8 - Kosa Konstancin 17 Legia U7 - MKS Otwock 18

