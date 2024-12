Transfery

Napastnik z Izraela i młodzieżowiec z Islandii na celowniku Legii

Poniedziałek, 16 grudnia 2024 r. 21:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / goal.pl

Legia Warszawa pilnie szuka wzmocnień, szczególnie w linii ataku. Według informacji portalu goal.pl "Wojskowi" są zainteresowani sprowadzeniem byłego napastnika reprezentacji Izraela, Shona Weissmana. Portal transfermakt wycenia 28-latka na 1,4 miliona euro.









Weissman jest wychowankiem Maccabi Haifa, z którego w 2019 roku trafił do austriackiego Wolfsbergera AC. Izraelczyk podbił Austrię, zostając królem strzelców sezonu 2019/20, zdobywając 30 bramek w 31 meczach i dokładając 7 asyst. Świetny sezon zaowocował transferem do La Liga, a dokładnie do Realu Valladolid za 4 miliony euro. Od tamtego momentu jego kariera nieco wyhamowała. Trafił do Granady CF, a potem na wypożyczenie do włoskiej Salernitany, ale w obu klubach nie potrafił się przebić do składu na stałe. W ostatnich dwóch sezonach na 47 meczów, trafił do siatki tylko 5-krotnie. W obecnych rozgrywkach La Liga 2 i pucharu Hiszpani Weissman wystąpił 18 razy, zdobył 4 gole i 1 asystę. Jego kontrakt z Granadą obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. W całej karierze zagrał również 33 spotkania w reprezentacji Izraela, w których zdobył 6 bramek.



- Problemy z transferem mogą być dwa. Pierwszy to – jak relacjonowały media z różnych krajów – stosunek do ostatniego konfliktu między Izraelem a Palestyną. Na platformie X, na koncie Weissmana, pojawiały się wpisy (i podania dalej) mocno wzywające do zniszczenia Strefy Gazy. Nie przeszło to bez echa choćby w Hiszpanii, ze względów bezpieczeństwa Weissman nie pojechał na przykład na mecz z Osasuną. Po tym jak sprawa zrobiła się głośna, menedżer gracza sugerował, że za wpisy nie odpowiada zawodnik, a osoba, która prowadziła jego media społecznościowe. Wpisy ostatecznie zostały usunięte. Druga kwestia to zarobki. Z naszych informacji wynika, że pensja Weissmana to grubo ponad 600 tysięcy euro rocznie - pisze Piotr Koźmiński z portalu goal.pl



To samo źródło informuje również, że stołeczna drużyna interesuje się młodzieżowym reprezentantem Islandii, występującym na pozycji defensywnego pomocnika, Gísliem Thórdarsonem. 20-latek zaczynał swoją przygodę z piłką w juniorskich drużynach Breiðabliku, skąd trafił do juniorów włoskiej Bolognii FC. W 2022 roku powrócił na Islandię i do dziś występuje w Vikingurze Reykjavik. Z islandzką drużyną sięgnął po mistrzostwo kraju, wygrał dwa krajowe puchary i jeden superpuchar. W obecnym sezonie wystąpił w 28 meczach, zdobywając 2 bramki i 2 asysty. Jego kontrakt z Vikingurem obowiązuje do końca 2027 roku, a portal transfermarkt wycenia go na 400 tysięcy euro. Mierzący 191 cm wzrostu Islandczyk od kilku lat regularnie występuje w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju. W br. zadebiutował w reprezentacji U-21 w której zagrał 5 meczów, w tym w listopadzie w zwycięskim, towarzyskim meczu przeciwko reprezentacji Polski.