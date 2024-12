Gdzie obejrzeć mecz Djurgårdens IF - Legia Warszawa?

Środa, 18 grudnia 2024 r. 20:30 Redakcja

Spotkanie Djurgårdens IF - Legia Warszawa będzie można obejrzeć w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. I internecie mecz dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Początek zaplanowano na godz. 21:00.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! - startujemy w czwartkowy poranek.



KURSY NA DJURGåRDENS - LEGIA

FORTUNA: 1 2.27 X 3.6 2 3.1