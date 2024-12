LIVE!: Djurgårdens 3-1 Legia (KONIEC)

Bezpośrednią transmisję z meczu Djurgårdens IF - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. W internecie spotkanie dostępne będzie na platformie Polsat Box Go. Początek o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! od samego rana. Zaprezentujemy ciekawostki o stolicy Szwecji i zdjęcia. KURSY NA DJURGåRDENS - LEGIA FORTUNA:

Arek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ciekawe jaka śmieszna karę Szwedzi dostaną bo karać no pozsfnue to UEFA potrafi tylko polskie kluby odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ciekawe jaka śmieszna karę Szwedzi dostaną bo karać porządnie to UEFA potrafi tylko polskie kluby odpowiedz

Marcelus801 - 2 godziny temu, *.orange.pl W*****ć wszystkich karakanow, niech przynajmniej będą wysocy, taki Kun naprzyklad, biega jakby miał upośledzone rączki. Ja rozumiem że on jest walczakiem, ale to nie wystarczy, fajnie ze jest Polakiem, takich potrzebujemy, tylko niech będą silni i umia się przepchać. Wywalić Chelake, Kuna, znalesc dobrego napadziora i do cholery bramkarza (może Fabiański). I jeśli będą wszyscy zdrowi plus dajmy wkoncu więcej zaufania naszym młodym, mam nadzieję że będzie lepiej. Bo tak niepojedziemy za daleko na dwuch frontach. odpowiedz

JACUNHO - 2 godziny temu, *.net.pl Obejrzeć się za bocznymi obrońcami.

Wszołek i Vinagre muszą grać z przodu bo to marnowanie ofensywnego potencjału. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.chello.pl No i to 7 miejsce daje nam w 1/8 zwycięzcę dwumeczu Baćka /Molde lub Jaga/Shamrock...



Więc chyba ta porażka jest ok.... odpowiedz

DamianChicago - 2 godziny temu, *.myvzw.com @Kibic: .. a wygrana by dała Betis, Kopenhagę, Gent albo Heidenheim… czyli lepiej już było przegrać… odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.com.pl Brak bramkarza brak ataku brak obrony odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl @Olomanolo: Brak wszystkiego od bramkarza po obronę pomoc i o ataku nie wspomnę......zero....... dosłownie ZERO. Nie mówiąc o właścicielu chciwym i skąpym i tak zwanym dyrektorze sportowym. Sportowy to on był jak grali w Lidze mistrzów z Bleckbern Rowers. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Koral - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pomimo porażki, wychodzimy z 7 miejsca i gramy w 1/8 ale z taką grą to marnie to widzę... odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Z tego co widzę zagramy z Shamrock lub Molde w 1/8, a gdybyśmy wygrali trafilibysmy na Betis lub Kopenhage. Także chyba będzie łatwiej. odpowiedz

123i4 - 2 godziny temu, *.chello.pl Ile jeszcze czasu będziemy skazani na oglądanie sabotażystów mieniących się piłkarzami Legii takich asów jak Gual, Kun i Celhaka? odpowiedz

Peaky Blinders - 2 godziny temu, *.datapacket.com @123i4: dodaj Chodyne do kompletu,no i oczywiście Kobylak odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Smutne , ze nikt nie widzi, że z roku na rok jest coraz gorzej , degrengolada się pogłębia... Jak mozna było zrobić takie transfery i taka gwiazde trenerska sciągnąc, amatora o zwichrowanej psychice... dramat odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Babcie i dziadkowie w Szwecji z takim zadymieniem to astmy dostaną. odpowiedz

iii - 2 godziny temu, *.axadirect.pl parodia trenera, parodia bramkarza, parodia drużyny, parodia właściciela i dyrektor sportowego - dno i dwa metry mułu. odpowiedz

Hmm - 2 godziny temu, *.chello.pl @iii: i parodia „kibica” tak o tobie mowa odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Chodyna wy…bać jeszcze dzisiaj. odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.datapacket.com @Ronaldo: podpisuje sie pod tym on jest gorzej niż słaby odpowiedz

Jaja se robicie - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak takie coś jak chodyna może grać w Legii??????? odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl oj patryczek stracił piłeczkę.... i cyk 3:1 odpowiedz

Kobo(L)t - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wystarczyło ograc tych cienkich Szwedów. Było by rozstawienie z 2 miejsca... odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kun to powinien sam rozwiązać kontrakt i przeprosić za wszystko co zrobił. Takiego leszcza to bym nawet w rezerwach nie trzymał odpowiedz

⚽️✨⚽️ - 3 godziny temu, *.02.net Faja to polska myśl szkoLeniowa w skórze portugalczyka mòwiäcego po poLsKu odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Jak Mioduski nie zareaguje na ten cyrk w tym meczu to znaczy że wszystkim wszystko wolno tylko nie LEGII. Takiej parodii w pucharach europejskich to człowiek nie widział. odpowiedz

Kibic79 - 3 godziny temu, *.com.pl No przeciez to bylo pewne ze przegraja . LEGIA to taka druzyna ze jak prowadzi 1:0 z ostatnia druzyna w tabeli to predzej bedzie 1:1 niz 2:0 . To samo w pucharach bylo super wieccwiafomo bylo ze u siebie przegraja ! To samo dzis . odpowiedz

Zosiek - 3 godziny temu, *.plus.pl Uwielbiam jacusia, Mioduskiego, kobyłka, guala i kibiców Legii, wszyscy reprezentują ten sam poziom odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Ogólnie nie ma czym się podniecać bo w tym składzie to mogliby przegrać ze Zniczem Pruszków. Dziękujemy tobie legendo J.Z i prezesowi 100 lecia. Wyżej H… ja nie podskoczysz

Żal mi Feio że musi z takimi paralitykam nawet rozmawiać bo to nie jest zły trener. Szkoda kibiców którzy są skazani na taką padakę.

Zje….ny wieczór odpowiedz

Wtf - 3 godziny temu, *.aster.pl Feio ten mecz powinien zadedykować największej miernocie na stanowisku dyr.sportowego w historii światowego futbolu!Tak to może wyglądać skład rezerw a nie 1 zespołu Legii.Jak Pudel z nim przedłuży kontrakt popadniemy w ligową przeciętność na kolejne lata! odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.netfala.pl @Wtf: Zieliński i jego indolencja i brak wiedzy i kontaktów to jedna sprawa, ale Faja sam sobie taki los zgotował... to co nie miął ostatniego słowa przy transferach... nie akceptował ich???... kto odsunął najlepszego napastnika Nsame... bo ma wielkie ego... kto nie widział potrzeby transferu środkowego kreatywnego pomocnika . Faja to złotousty przedszkolak a nie trener dla Legii. Niezmiennie : Faja, Zieliński, Sledź OUT odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Syn trenera : Hahahahahahahaha Nsame i najlepszy napastnik Hahahahahahahaha . Rozwaliłeś mnie tym stwierdzeniem odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl Bylo do przewidzenia. Nie gra kilku podstawowych zawodnikow a obecny sklad nie nadaje sie nawet na 3 lige, czyli Pelikana Lowicz. Kudlaty skapiradlo. odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.netfala.pl Parodia druzyny, parodia trenera, parodia dyrektora sportowego, parodia kierownika akademii, wreszcie parodia właściciela. Z roku na rok coraz większa degrengolda, tak naprawdę Legia to tylko Kibice. Faja, Zieliski Śledź OUT odpowiedz

Maverick - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No niestety ale taka gra taki wynik było to wszystko absolutnie do przewidzenia.Jak się wyłamało 7 na 10 zawodników z podstawowego składu to trza się cieszyć że przegrywamy tylko 2-0.Lech 2 lata temu objechał ta sama drużynę u siebie 2-0 a na wyjeździe 3-0.Ale grał podstawowym składem.Nikt nawet przed tym dwumeczem nie odszedł za granicę.Dopiero po zakończeniu sezonu odszedł Skoras i ktoś jeszcze odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.. Nie ma rezerw odpowiedz

Mar - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Podchodzi sobie chłopczyk i wali metr nad bramką z takiego miejsca . I co ? I nic. Boże dlaczego my musimy tak cierpieć.... odpowiedz

xxL - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Mar: bo w tym zespole od czasów Leszka Pisza nikt nie potrafi strzelić z dystanu... na pałe wszystko i może sie uda... szwedzi juz pokazali co to znaczy technika przy strzale (strzałach) odpowiedz

klik - 1 godzinę temu, *.79.35 @xxL: Edson jeszcze potrafił odpowiedz

(L)ookson - 3 godziny temu, *.chello.pl Z takim składem jak grają to nie ma szans na pozytywny wynik. Brak 4 podstawowych zawodników, brak środka, gra składem który ani razu nie grał w sezonie. No ale przez chwilę byliśmy jak Chealsi 😎 odpowiedz

Auror - 3 godziny temu, *.centertel.pl Po przerwie ⚽️⚽️⚽️ i wygrywamy💪2-3 odpowiedz

Pit - 3 godziny temu, *.net.pl Skończeni idioci i nieudacznicy.....będzie minimum 0:3..... odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl 💪 odpowiedz

bzura7 - 3 godziny temu, *.chello.pl Do Jurek: jeszcze ten paralityk luginias cianias😡😡😡💩💩💩 odpowiedz

KowaL - 3 godziny temu, *.vectranet.pl I po pucharach panie Pudel i panie Zielek, możecie skupić się na budowaniu drużyny na kolejny sezon, aaaaa i na wejściu do pierwszej trójki eklapy i dojściu do finału PP. odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Strzał dobry na 2:0 z Kobylakiem będzie 5.

On nic nie obroni bo jest cienki jak barszcz.

Od tego jest klasowy bramkarz żeby coś trudnego obronił ten własnej matki by nie obronił. Takiego leszcza dawno u nas nie było. Ten sędzia powinien już też dostać w ryj. Za chwilę ktoś komuś złamie nogę a ta ślepa p…da nic nie widzi. odpowiedz

R - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ale jesteśmy słabi odpowiedz

Zoo - 3 godziny temu, *.plus.pl Będzie manto odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Grają same odpady jak Kun, Celhaka, Goncalves więc wynik mnie nie dziwi. odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl No to wszystko wraca do normy. Biją nas wszyscy odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.chello.pl W środku pola jest istny krater, a obrona i bramkarz niczego jak dotąd nie obronili. Całkowita katastrofa. odpowiedz

lol - 3 godziny temu, *.. ale nędza odpowiedz

As - 3 godziny temu, *.chello.pl Kobylak już dwie szmaty puścił ?raaaaatunku ludzie !!!! odpowiedz

xxL - 3 godziny temu, *.vectranet.pl od czasu Leszka Pisza nikt nie potrafi strzelić z dystansu... trzy próby z za szesnastki i wszystko na pałę. Szwedzi dwa strzały i od razu widać różnice w technice... przykre odpowiedz

uzupelnienie do wpisu... - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @xxL: i kolejna szansa na strzał i... nawet ze stojącej wielkie g... odpowiedz

Wtf - 3 godziny temu, *.aster.pl @xxL: Edsona nie pamiętasz? odpowiedz

Olomanolo - 4 godziny temu, *.com.pl Kim grac ??? Wypadło 5-6 podstawowych i jest totalna lipa - odpowiedz

pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl gdzie jest środek?????!!!! odpowiedz

Piotr - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Kobyłka tragedia odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.chello.pl Pozamiatane, niestety. Efekt "krótkiej kołderki" widoczny. odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.inetia.pl Gual, Barcia, Kun. Chodyna... . Won z Legii!!! odpowiedz

Szary - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Niestety cudów nie ma jak się bierze takich graczy jak Celhaka ,Conclaves czy Nsame nie myśli się o sprowadzeniu porządnego bramkarza ,który zrobi różnicę. Zupełnie nietrafione transfery odbijają się czkawką. Trudno winić trenera ,który szyje z tego co ma ,a ma niewiele. Zbyt wiele błędów aby nie było takich ,a nie innych rezultatów. odpowiedz

Ronaldo - 4 godziny temu, *.myvzw.com Ale dym… zapomniałem że Kobyła w bramce a to oznacza tylko jedno…Ja nie wiem jak ktoś taki wylądował w Legii. To jest nieporozumienie…

Zaczęło się najgorzej jak mogło. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Cyrk jak.....UJ. Zalewski przy tym meczu to pikuś. I zawsze Legia w Europie najgorsze dziady odnośnie kibiców. Jak kibicuję Legii 40 lat to takiego cyrku w życiu nie widziałem. odpowiedz

Syn Trenera - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jak się meczyk podoba . Kolejny raz nie istniejemy.... odpowiedz

Iskra - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Kolejna szmata kobylaka odpowiedz

KowaL - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Iskra: Kolejny ręcznik w Legii… odpowiedz

Maverick - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Iskra: Szmata??????To była petarda nie do obrony.Tak samo druga brama.Dwie petardy.

Gdzie byli legijni galacticos Celhaka i Goncalves.Nie rozumiem po raz kolejny dlaczego grają zagraniczne patałachy z Albanii czy innych kosowów a nie gra taki Urbański który na pewno jest lepszy... odpowiedz

Zico - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jak patrzę na sposób biegania i poruszania się kuna to mam wrażenie ze oglądam jakiegoś paralityka 🤔 odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl To jest skandal! Powinien być walkower! odpowiedz

Kriswojtk@gmail.com - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Pusia: ale za co odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl @Kriswojtk@gmail.com : Za zamknięty dach i tą zadymę że meczu nie widać i ciężko oddychać. To jest jeden wielki cyrk i śmiech na sali. To jest zemsta od UEFA za F...k UEFA. Specjalnie żeby Legia nie awansowała do 1/8 finału bo jeszcze wygra tą ligę odpowiedz

Kibic z popcornem - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Zdaje się, że w przepisach UEFA jeśli jest przerwa w meczu dłuższa niż 15 minut z winy gospodarza to jest przyznawany walkower dla gości. Czekam z zegarkiem w ręku, już minęło 10 minut. odpowiedz

skreem - 4 godziny temu, *.chello.pl W tym momencie powinien być walkower 0:3 dla Legii i koniec tej żenady ze strony gospodarzy. odpowiedz

rob bandit - 4 godziny temu, *.com.pl no hools in stock.... dobrze kuźwa..na nich.... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️.gdzie wsparcie OE na północy Europy... odpowiedz

Kobo(L)t - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jaki ten Nsame musi być cienias jak nawet przy takiej ławce się nie załapał. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 4 godziny temu, *.netfala.pl @Kobo(L)t: NSAME jest najlepszym napastnikiem w tej druzynie cienias to ten pseudo trenerzyna co siedzi na ławce i uwierzył jaki jest wspaniały, nie istniejemy... wypadamy z 8 sayonara.. Faja, sledz, Zielinski OUT odpowiedz

3xL - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Macie jakiś link do meczu ? odpowiedz

Lwów_Wilno_Polska - 4 godziny temu, *.102.2 @3xL: strims.in



PS warto mieć Adblocka odpowiedz

Ronaldo - 5 godzin temu, *.myvzw.com Remis biorę w ciemno lol. To może być bardzo przykry wieczór. Nie mamy nawet kim się bronić same liliputy. No nic może Gual będzie miał mecz życia. Najważniejsze nie dać sobie szybko strzelić bo będzie po balu … odpowiedz

Auror - 5 godzin temu, *.centertel.pl Dobry skład na sztuczną murawę. Będzie szybką gra. odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Obojętnie kto by dzisiaj nie grał.....czy Boruc czy Sokołowski czy Saganowski? Kiełbasy do góry i golimy frajerów. Jazda z nimi na pełnej k. Liczy się tylko zwycięstwo i aż zwycięstwo. To dla nas LEGII mecz sezonu. Tylko zwycięstwo hej Legio tylko zwycięstwo. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Olomanolo - 5 godzin temu, *.com.pl @Michał : 100% racji tylko ZWYCIĘSTWO !!!!!Hej LEGIO TYLKO ZWYCIĘSTWO !!! odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl .............................. Kobylak .............................

Jędrzejczyk ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Barcia

....................... Goncalves ... Adkonis ................

Wszołek ............. Morishita ............ Luquinhas

............................. Gual ....................................

LEGIA Mistrz !💪 odpowiedz

DamianChicago - 5 godzin temu, *.myvzw.com No to skład już znamy i … jest to najniższy skład w historii klubu (chyba)! Ciekawe czym to grozi🤔

Jak mamy się bronić takimi „wieżowcami”…? odpowiedz

Kibic Rembertów - 5 godzin temu, *.0.0 Pokaż mi odwód (ławkę) a ja Ci powiem jakim Klubem jesteś….

Obym mylił się odpowiedz

Egon - 6 godzin temu, *.waw.pl Ustawić autobus, kontrować i zobaczymy, czy nas napoczną.

Jeżeli napoczną, to trzeba będzie postawić wszystko na jedną kartę i ruszyć do przodu tym, co mamy.

A, jak się nie uda, to może w innych meczach wyniki ułożą się dla nas korzystnie.

Oby nas nie wywalili z pierwszej ósemki w ostatnim meczu, bo będzie mega przykro. odpowiedz

(L)FAN - 7 godzin temu, *.aster.pl Tylko zwycięstwo Legio! Zrobicie nam tym najlepszy, bezcenny prezent pod choinkę!❤️🤍💚 odpowiedz

Żmija - 8 godzin temu, *.plus.pl Będzie w plecy, bo za duża kasa przejdzie koło nosa loczka jak pocisniemy od 1/8, wystarczy zobaczyć jakie są zyski z samych biletów za jeden mecz u siebie w Europie



Djurgardens - Legia 2:0



2x strzeli ten Turek z napadu od nich odpowiedz

mukka - 9 godzin temu, *.petrotel.pl ⚫️🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

⚫️🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

⚫️🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

⚫️🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

⚫️

⚫️

⚫️

⚫️

⚫️

⚫️ Legio - Tylko Zwycięstwo !!! Do boju Legio Ma !!! odpowiedz

Butinio - 10 godzin temu, *.centertel.pl Mam nadzieję ze Guala ktoś zatrzaśnie w ubikacji i nie wyjdzie na mecz. Wtedy możemy cis ugrać bo z tym kaleką w składzie....ach odpowiedz

DamianChicago - 7 godzin temu, *.myvzw.com @Butinio: hehe… ten gość to jedyna nadzieja, żeby strzelić coś z niczego… oby dzisiaj to był Jego dzień… a mam nadzieję, że zatrzaśnie Kuna. Potrzebujemy wysokich obrońców, bo nie ma Augusta i o walkę w powietrzu będzie ciężko… sam Kapuadii tego nie pociągnie. Oby Jedza na stoperze i Barcia na boku. Powodzenia🙏 odpowiedz

mefsoc - 5 godzin temu, *.petrotel.pl @Butinio: Kretynie - Gual ostatnio gra bardzo dobrze i to z jego podań padają bramki...Ale taki tuman jak ty tego nie widzi ... odpowiedz

Mefisto - 2 godziny temu, *.orange.pl @mefsoc: no faktycznie masz racje, kolejny mecz na poziomie Sokoła Ciechanów. Specjalista taki jak ty odpowiedz

Sokól - 2 godziny temu, *.orange.pl @mefsoc: powiem tak, mefsoc kretynie...... odpowiedz

Bożydar - 2 godziny temu, *.orange.pl @mefsoc: 😂🤣 średnia ocen z tego sezonu 1.3 . Ha ha no faktoza grajek. Skąd biorą takich specjalustów krytyków jak ty odpowiedz

