Na żywo

LIVE!: Djurgårdens - Legia (przed meczem)

Czwartek, 19 grudnia 2024 r. 11:23 Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu Djurgårdens IF - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. W internecie spotkanie dostępne będzie na platformie Polsat Box Go. Początek o godz. 21:00.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!od samego rana. Zaprezentujemy ciekawostki o stolicy Szwecji i zdjęcia.



KURSY NA DJURGåRDENS - LEGIA

FORTUNA: 1 2.13 X 3.6 2 3.3