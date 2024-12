LIVE!: Djurgårdens - Legia (składy)

Bezpośrednią transmisję z meczu Djurgårdens IF - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. W internecie spotkanie dostępne będzie na platformie Polsat Box Go. Początek o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! od samego rana. Zaprezentujemy ciekawostki o stolicy Szwecji i zdjęcia. KURSY NA DJURGåRDENS - LEGIA FORTUNA: 1 1.98 X 3.7 2 3.6

Egon - 48 minut temu, *.waw.pl Ustawić autobus, kontrować i zobaczymy, czy nas napoczną.

Jeżeli napoczną, to trzeba będzie postawić wszystko na jedną kartę i ruszyć do przodu tym, co mamy.

A, jak się nie uda, to może w innych meczach wyniki ułożą się dla nas korzystnie.

Oby nas nie wywalili z pierwszej ósemki w ostatnim meczu, bo będzie mega przykro. odpowiedz

(L)FAN - 1 godzinę temu, *.aster.pl Tylko zwycięstwo Legio! Zrobicie nam tym najlepszy, bezcenny prezent pod choinkę!❤️🤍💚 odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.plus.pl Będzie w plecy, bo za duża kasa przejdzie koło nosa loczka jak pocisniemy od 1/8, wystarczy zobaczyć jakie są zyski z samych biletów za jeden mecz u siebie w Europie



Djurgardens - Legia 2:0



2x strzeli ten Turek z napadu od nich odpowiedz

mukka - 3 godziny temu, *.petrotel.pl ⚫️🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

⚫️🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

⚫️🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

⚫️🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢

⚫️

⚫️

⚫️

⚫️

⚫️

⚫️ Legio - Tylko Zwycięstwo !!! Do boju Legio Ma !!! odpowiedz

Butinio - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mam nadzieję ze Guala ktoś zatrzaśnie w ubikacji i nie wyjdzie na mecz. Wtedy możemy cis ugrać bo z tym kaleką w składzie....ach odpowiedz

DamianChicago - 1 godzinę temu, *.myvzw.com @Butinio: hehe… ten gość to jedyna nadzieja, żeby strzelić coś z niczego… oby dzisiaj to był Jego dzień… a mam nadzieję, że zatrzaśnie Kuna. Potrzebujemy wysokich obrońców, bo nie ma Augusta i o walkę w powietrzu będzie ciężko… sam Kapuadii tego nie pociągnie. Oby Jedza na stoperze i Barcia na boku. Powodzenia🙏 odpowiedz

