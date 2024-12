Słodko-gorzki wieczór

Sędziowie

Główny: David Šmajc (Słowenia)

Asystent: David Gabrovec (Słowenia)

Asystent: Tomaž Cerne (Słowenia)

Techniczny: Aleksandar Matkovic (Słowenia)

VAR: Asmir Sagrković (Słowenia)

AVAR: Matej Jug (Słowenia)



Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ewidentnie jakości zabrakło. A teraz, można sobie gdybać. odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Afarela , Nsame, Celhaka, Conclaves naprawdę ciężko z takimi transferami o cokolwiek odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wyrzucić Chodynę,i Marc Guala porażka 😡 odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Z całego ostatniego zaciągu, jedynie Vinagre jest zawodnikiem na poziomie pierwszego składu.

Jeżeli ta sama ekipa ma odpowiadać za kolejne transfery, to raczej trudno być przesadnym optymistą. odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.. Mam jedno pytanie, co w Legii robi Klaun (tzn. Gual),ktos mi umie to racjonalnie wytlumaczyc i podac 3 dobre argumenty dlaczego ten koles gra w Legii? Przeciez to jest dramat co on pokazuje na boisku,ja rozumiem ze nie wyjdzie 1-2 czy nawet 5 meczy ale ten gosc to jest oderwany od rzeczywistosci. Zaczynam tesknic za Rosolkiem a to juz jest desperacja... odpowiedz

Lw - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ale Gual strzelił bramkę po co te vary jak piłka przekroczyła linie bramkowa odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.98.170 Czy ktoś mi wytłumaczy dlaczego nie możemy grać Ziółkowskim, Szczepaniakiem, Adkonisem? A zamiast gramy Barciami, Akfarelami, CHodynami... przeciez to samobój! Natomiast jak na głębie składu, jaką dziś dysponował Feio, to meczyk nawet niezły. odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Gramy dalej,jako jedyny polski klub w tej fazie LKE, Jagiellonia była blisko,ale nie dała rady,graliśmy prawie rezerwowym składem,a ci dublerzy prezentują poziom żałosny i bez znaczenia czy są młodzi ,czy starzy,konieczne są zmiany,zmiany,zmiany!!( Oby,🙂Korzystne)Wesołych świat Bożego Narodzenia szczęśliwego nowego roku! Głowy do góry 😃 odpowiedz

Robert60 - 2 godziny temu, *.chello.pl Słabi zawodnicy, ale trener też nie pomógł. Dlaczego Ziółkowski siedzi na ławce zamiast grać od początku? Po co wpuścił Jędrzejczyka, który mentalnie jest już emerytem i dał się ograć jak junior przy trzeciej bramce? Chodyna bez szybkości a Szczepaniak na ławce. Pekhart ma przynajmniej centymetry ale trener wpuszcza Akwarelę.

Z pustego i Salomon nie naleje, ale mogło być lepiej.

PS. Kapustka i Pankow za kartki w meczu z Lugano powinni wylecieć do III ligi aż zmądrzeją. odpowiedz

(L)egionowo - 2 godziny temu, *.orange.pl Wyraźnie słabsi byli też od Szwajcarów. Nie wróży to nic dobrego. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Przecież taki Kun, Celhaka, Goncalves, Alfarela czy drewniany Pekhart na ławce to parodie piłkarzy są. Takim składem to sobie można grać w pierwszej rundzie pucharu Polski.

Potrzeba kilka jakościowych wzmocnień by drużyna zrobiła krok do przodu. odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.59.109 Było blisko by nasz trener usłyszał: miałeś ...amie złoty róg... odpowiedz

nieUchwytny ⚽️ napadzior - 2 godziny temu, *.02.net @PLBBOY: Przemek?dalej stoisz za barem?w odpowiedz

Dziad_LeopoLd - 2 godziny temu, *.chello.pl Siódme miejsce mimo porażki cieszy. Gorzej wygląda ławka rezerw. Krótsza od nogawek spodenek Guala i tak samo efektywna. Brak Vinagre ,Augustyniaka i Kapustki i wszystko się jak chińskie gacie rozłazi. Nie ma konkretnych dublerów. Dlaczego całkiem zrezygnowaliśmy z szukania piłkarzy na Bałkanach? Tam zawsze było nie za drogo ale koniec końców efektywnie. odpowiedz

Pasażer wagonu 7 - 2 godziny temu, *.datapacket.com Ale bramka to była.Wybił piłkę zza linii Sędzia to chyba miał praktyki u Marciniaka odpowiedz

Legia to my Mioduski won - 2 godziny temu, *.chello.pl Bracia, weźcie k...tego Marca Ciała.

Tak się nie da dłużej!!! odpowiedz

KAMI(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl Obrona to nawet nie poziom podwórkowy, to jawny sabotaż! odpowiedz

Dixi Czini - 2 godziny temu, *.chello.pl Bramkarz, dwóch bocznych obrońców żeby Wszolek z Vinagre grali wyżej i napastnik to powinny być priorytety transferowe załatwione do końca tego roku. Jeśli ktoś zajmuje się profesjonalnie wyszukiwaniem zawodników na co ma pół roku między okienkami już powinien finalizować... Ale jak jest wiadomo... odpowiedz

Mar - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mimo wszystko gratulacje dla trenera, że mając do dyspozycji tak" znamienitych grajków"pozostaje w grze na trzech frontach.

Wiosna będzie jednak dużo trudniejsza , bo zmniejszy się margines błędu.

Do redakcji: może jakiś krótki wywiad z dyrektorem sportowym i ocena transferów ? odpowiedz

Wolf - 2 godziny temu, *.virginm.net Te dwa ostatnie mecze w LKE to było podsumowanie całej rundy,czyli dno dna i pokazały,ile nam jeszcze brakuje do średniej klasy europejskich drużyn. Bez konkretnych wzmocnień raczej nie widzę poprawy gry Legii. odpowiedz

AA - 2 godziny temu, *.datapacket.com Chodyna jaki ty jestes słaby,I on na miejsce w pierwszym składzie,(to tylko świadczy jaka słabą mamy kadrę)w zagłębiu to chyba do dzisiaj nie mogą uwierzyć że się go pozbyli.Tego kapuadi to opchnąć pierwszemu kto go będzie chciał,no i człowiek ręcznik pan kobylak trzy strzały trzy bramki.Tragedia

odpowiedz

Dariusz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Szkoda, bo mecz można było nawet wygrać. Ale przy każdej bramce ten sam głupi błąd, nikt nie podchodzi do zawodnika z piłką i pozwalamy oddać mierzony strzał. odpowiedz

Mioduski - 2 godziny temu, *.161.56 Zwycięska porażka! odpowiedz

Zieliński - 2 godziny temu, *.161.56 @Mioduski: 💪🏆 odpowiedz

lol - 2 godziny temu, *.. ostatnie dwa mecze w LKE dalej te dziady nie przejdą odpowiedz

KaktusL - 2 godziny temu, *.orange.pl @lol: idź spać i nie wracaj dziecko. odpowiedz

Abakarow - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @lol: Te Dziady tzn kto ?

odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl To co się dzisiaj wydarzyło to jedno wielkie pośmiewisko piłki nożnej. Cyrk na kółkach. Cały mecz we mgle i dymie. Astmy dostaną Szweckie babcie i dziadkowie. Mioduski reakcja może być tylko jedna..... walkower. Zawsze nas jedzie uefa to teraz My jedziemy ich. Kiełbasy do góry i golimy frajerów. odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.com.pl Jestem zmęczony Marcem Gualem. Nigdy nie kpiłem z fizycznych czy psychicznych pułomności, ale ten gość nadaje się na paraolimpiadę. Nie dlatego że chcę poniżać czyjąkolwiek niedoskonałość ludzi którzy mimo swych ograniczeń wspinają się na szczyty swoich możliwości, najzwyczajniej w świecie chcę powiedzieć, że ten koleś jest DEBILEM.

* do administratora, po raz kolejny bardzo proszę o nie usuwanie posta. Nie miałem ochoty nikogo obrażać czy poniżać. Stwierdzam po porostu czyste fakty!

Marc Gual to namacalny absurd piłkarski! odpowiedz

Okęciak - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Chudy Grubas: mam tak samo jak Ty.... ten człowiek jak zaczyna się kiwać to wiem że zaraz straci piłkę i to w najgłupszy możliwy sposób. Kiedy trzeba podawać to się kiwa, kiedy powinien strzelać to podaje, kiedy powinien się kiwać to się kiwa i traci. Mam ku...wa dość... odpowiedz

ceeeeeee - 2 godziny temu, *.19.19 Patałachy nie godni noszenia koszulek Legii!!!!!!!!! odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl O ludzie! Oni są gorsi od amatorów. W każdej formacji. odpowiedz

WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 2 godziny temu, *.217.70 WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO w pierwszej ósemce Ligi Konferencji! Brawo drużyna, brawo Prezes! Gdzie są hejterzy i inne marudy? odpowiedz

