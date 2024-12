Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Djurgårdens IF

Sobota, 21 grudnia 2024 r. 19:16 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz z Djurgårdens IF przyznaliście Pawłowi Wszołkowi. Występ strzelca bramki oceniliście na 3,8 w skali 1-6. Oprócz niego pozytywną notę uzyskał jedynie Jan Ziółkowski. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Migouel Alfarela. W sumie oceniało 735 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,4.









Wszołek - 3,8

Ziółkowski - 3,3

Szczepaniak - 2,8

Adkonis - 2,8

Morishita - 2,6

Kapuadi - 2,6

Barcia - 2,4

Jędrzejczyk - 2,3

Kun - 2,2

Kobylak - 2,2

Chodyna - 2,2

Luquinhas - 2,1

Gual - 2,0

Celhaka - 1,9

Claude Goncalves - 1,9

Alfarela - 1,8