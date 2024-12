Tenis

Konarska trzecia w Chrzanowie

Wtorek, 17 grudnia 2024 r. 08:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Chrzanowie odbył się ogólnopolski tenisowy turniej CCS U18 Cup, w którym udział wzięły dwie zawodniczki Legii. Agata Konarska zajęła trzecie miejsce w singlu, przegrywając mecz półfinałowy z Leną Rajcą 2-6, 2-6. W grze podwójnej do półfinału dotarła Wiktoria Berson, grająca w parze z Wiktorią Chmielewską (AT Masters Radom).



Wyniki legionistów:

Wiktoria Berson - Nina Banasiak 3-6, 2-6



Agata Konarska - Gabriela Stefaniak 6-2, 6-1

Agata Konarska - Wiktoria Chmielewska 6-4, 6-4

1/2 finału: Agata Konarska - Lena Rajca 2-6, 2-6



Wiktoria Berson/Wiktoria Chmielewska (AT Masters Radom) - Michalina Jędrzejewska/Weronika Skowrońska 6-0, 6-2

1/2 finału: Berson/Chmielewska - Maria Drąg/Lena Rajca 6-3, 1-6, 6-10