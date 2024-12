Morishita przedłużył kontrakt z Legią

- Ryoya robi regularne postępy na wielu płaszczyznach. To zawodnik uniwersalny, może występować na kilku pozycjach. Wykazał się pracowitością, charakterem i determinacją do zaadoptowania europejskiego stylu gry, bardziej agresywnego i fizycznego, a od klubu i sztabu dostał odpowiednie wsparcie, żeby się rozwijać. Ryoya stanowi dużą wartość dla naszej drużyny, co potwierdzają jego bardzo dobre liczby w rundzie i wpływ na grę - mówi dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński .

Dotychczas Morishita wystąpił w 45 meczach stołecznego zespołu, zdobył 7 bramek i zanotował 7 asyst. - Bardzo doceniam wszystkie osoby, które pomogły mi przez ostatni rok w Polsce. Jestem podekscytowany możliwością kontynuowania kariery we wspaniałym klubie, jakim jest Legia. Nadal będę ciężko, pokornie pracował i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby jej pomóc - mówi, Ryoya Morishita . Niedawno przeprowadziliśmy sondę, czy Legia powinna wykupić Japończyka:

Ryoya Morishita podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Jego wypożyczenie do stołecznego zespołu z Nagoya Grampus wygasało wraz z końcem grudnia 2024. Legia zdecydowała się wykupić zawodnika. Jego nowa umowa obowiązywać będzie do konca maja 2028.

Sajgonek - 29 minut temu, *.216.67 Po co nam chińczyk? odpowiedz

Kg 1916 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No i gitara. odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.info.pl Zapracował sobie na kontrakt, szkoda że inny nasi kopacze nie mają takiego etosu pracy, wątpliwe żeby trafił do nas gracz który wygryzie go ze składu ma jeszcze nad czym pracować ale jego gra po poprostu się rozwija i oby tak dalej 😎 odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl To dobra wiadomość! Jeden z moich ulubionych zawodników Legii obecnie, pracowity a i liczby ostatnio robi, 7 bramek 7 asyst, podstawowy zawodnik który najwięcej przebywa na boisku. Poza tym skromny, fajnie że strzelił swoją pierwszą bramkę na Ł3 z Lugano, kibice odpowiednio to docenili wykrzykując jego nazwisko! Mam nadzieję że strzeli też w czwartek! Może więcej zawodników z tego kontynentu panie Jacku?

Wyraźnie ci zawodnicy się sprawdzają w ekstraklasie skoro Podolski cały czas ich ściąga też do górnika, a Celtic to już w ogóle żyje z Japończyków wystarczy spojrzeć na kadrę. Pozdrawiam! Mori w czwartek ⚽️ a może ⚽️⚽️ odpowiedz

Kabaryna - 3 godziny temu, *.217.126 Dobra decyzja, w razie czego będzie kręcił sushi na Silverze i też się przyda

💪🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Typer - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Na razie mocno niestabilny, ale ma papiery na bycie mocnym punktem zespołu. Po przepracowanej zimie z zespołem trzeba wymagać od niego dużo więcej. Dobra decyzja w sumie. Trzeba budować szeroką kadrę. Walką o mistrza wciąż możliwa ale tylko z mocną ławką i rywalizacją o pierwszy skład. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl I dobrze. Powodzenia życzę. odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nie umniejszam mu, nie neguje przedłużenia... Ale - no właśnie, to nie mega talent, gość jest po prostu pracowity.

I tu pytanie dlaczego inni niekiedy bardziej utalentowani tacy pracowici nie są. Zarabiają tyle że nie ma prawa im się nie chcieć. odpowiedz

głos ulicy - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kibic: Pracowity jest trzeba mu oddać,ale drugi Ondrei Duda czy Szymański to nie będzie i takimi piłkarzami to się ekstraklasy nie wygrywa.Potrzeby napadzior ,który strzeli 20 goli w sezonie i pozycja bramkarza odpowiedz

Janusz Rosół, tata Rosołka - 4 godziny temu, *.vodafone-ip.de da się lubić choć bardzo często irytuje stratami, podaniami do przeciwnika, przyjęciami piłki na 7 metrów i strzałami na wysokości pałacu kultury



lepszy on niż kolejny Qn, Gil, Bakana Maku czy Aqfarela odpowiedz

Zdzicho - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Słodkie pitolenie a gdzie konkret? Za ile? odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Zdzicho: pewnie z 700-900 tys euro,jak mi się przypomina ta kwota klauzuli wykupu,którą podawali...Jeżeli faktycznie za taką kasę to trochę za drogo...moja wycena Mori to w granicach 400-500 tys euro.. odpowiedz

Singspiel - 2 godziny temu, *.plus.pl @Zdzicho: ok 0.5 mln euro odpowiedz

Trampek - 4 godziny temu, *.125.113 Trzeba przyznać ,że jak na Japończyka wywodzący się z innego kręgu kulturowego - Ryoya Morishita szybko przystosował się do pobytu w LEGII . Zważywszy na dystans dzielący oba kraje od siebie , a przy tym różnice mentalne między Europejczykami a mieszkańcami Dalekowschodniej Azji - to nie jest takie proste do przystosowania się do całkowicie nowych warunków.Trzymam kciuki za Ryoya Morishitę aby czynił dalsze postępy piłkarskie dla dobra swojego oraz wsparcia LEGII

odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.02.net Jeszcze Rodado za Luqinasa i będzie cacy...

Brazylijczyk już tak irytuje tymi stratami i próbami wymuszenia faulu! 9 na 10 prób to jest kładzenie się!

Ja bym go niee wykupować a zainwestował w Rodado z wisełki. Partner dla Guala pierwsza klasa!!!!! Myślę że atak był by cacy odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.125.113 @bum: Luqinasa bym zostawił, jest kilku - jak nie kilkunastu duuuużżżżżżżżżżoooooooooooo gorszych nie tylko technicznie zawodników w LEGII , którzy nic nie wnoszą , nawet nie potrafią się przewrócić tam gdzie powinni to zrobić. Co do Rodado jako partner dla Guala wzmacniając tym samym atak to b .dobry wybór . odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @bum: Podobno Wisła chce za Rodado gdzieś koło na polskie 12 mln zl... Jest niezły jak na 1 lige a kto wie czy w ekstraklasie będzie to co najwyżej drugi Gual... Zdecydowanie lepszy Kallman z Cracovii, znakomicie zbudowany i strzela na czubie ekstraklasy. odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.timplus.net @bum: Wzmocnienie Guala to jak skakanie po gałęzi, którą samemu się podpiłowało... odpowiedz

bum - 44 minuty temu, *.02.net @Trampek:

Z tego co pamiętam to wykup Luqiego nie jest najtańszy a.....

Po tym co on ostatnio pokazuje to mi się już odechciało jego szybkości. Non stop chce faule wymuszać. Widzę w nim tylko szybkość.

Albo Rodado albo Luqi tutaj pewnie musiał by paść wybór 🙂 odpowiedz

Jarek - 5 godzin temu, *.236.8 Drugi Kun. No ale Jacek chce sie podlizać kibicom i dostać z nowym kontraktem. A tu kolejny rok bez mistrzostw i bez pucharów w przyszłym roku. odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.timplus.net @Jarek : Poniosło po wigilii pracowniczej? Jak na razie sprawa jest otwarta, o ile mistrza mogą nie zdobyć w tym wyścigu żółwi to o puchary byłbym spokojny. Może psim swędem i MP z PP wpadnie i na koniec będziesz piać z zachwytu wmawiając, że od września w to wierzyłeś... odpowiedz

Dossa Junior - 6 godzin temu, *.167.23 miło! odpowiedz

Kristof - 6 godzin temu, *.ziggo.nl Dobrze, ż Legia szybko zareagowała bo już go chciał Bayern Monachium i Barcelona.🙏 odpowiedz

Cezar. - 6 godzin temu, *.centertel.pl No ta gra i buczy!na naszą ligę dobry zawodnik,ma wady,ale miejmy nadzieję pracuje nad ich zniwelowanie z trenerami. odpowiedz

lol - 7 godzin temu, *.. ok dobra decyzja odpowiedz

LLL - 7 godzin temu, *.33.122 O! Jak już przedłużył umowę to w ostatnim meczu sezonu poważna kontuzja i zobaczymy go za rok . odpowiedz

Fru - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Żeby reszta tak jeździła na dup...ch jak on na meczach to miejsce było by inne, jeden z niewielu do których za walkę i charakter nie można się przyczepić. Walczak z ambicjami i honorem jakich w tym klubie brakuje. Np uśmiechy Augustyniaka po porażkach czy powroty na pół gwizdka do obrony. odpowiedz

Znawca - 8 godzin temu, *.interkam.pl Ok,jak już się uparli to niech będzie do głębi skladu,tylko kupić na tą pozycję jeszcze mocniejszego zawodnika! odpowiedz

Typek - 9 godzin temu, *.134.6 To jest grajek któet wyróżnia się tylko wtedy kiedy gramy ze słabeuszami. Brutalna weryfikacja przychodzi gdy gramy z mocniejszymi rywalami. Moim zdaniem przedłużenie to błąd, no chyba że będzie pełnił rolę zmiennika czyli wzmocnienie ławki. odpowiedz

Marcin - 8 godzin temu, *.inetia.pl @Typek: takich też potrzeba na mecze z puszczami czy innymi miedziaki, obecnie nie ma lepszej alternatywy, nawet jak pozyskamy kilku wartościowym graczy do 1 składu to Mori będzie wartościowym zmiennikiem, gdzie wprowadzając kogoś z ławki gra nie będzie się załamywać odpowiedz

Ciekawe - 8 godzin temu, *.chello.pl @Typek: spoko, a kto zamiast niego ma grać? Strzałek? odpowiedz

Hautausmaa - 8 godzin temu, *.tpnet.pl @Typek: to wystawiać go właśnie na słabeuszy, z którymi przecież często gubimy punkty. odpowiedz

