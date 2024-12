Oficjalnie: Morishita przedłużył kontrakt z Legią

Ryoya Morishita podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Jego wypożyczenie do stołecznego zespołu z Nagoya Grampus wygasało wraz z końcem grudnia 2024. Legia zdecydowała się wykupić zawodnika. Jego nowa umowa obowiązywać będzie do konca maja 2028.

Znawca - 4 minuty temu, *.interkam.pl Ok,jak już się uparli to niech będzie do głębi skladu,tylko kupić na tą pozycję jeszcze mocniejszego zawodnika! odpowiedz

Typek - 37 minut temu, *.134.6 To jest grajek któet wyróżnia się tylko wtedy kiedy gramy ze słabeuszami. Brutalna weryfikacja przychodzi gdy gramy z mocniejszymi rywalami. Moim zdaniem przedłużenie to błąd, no chyba że będzie pełnił rolę zmiennika czyli wzmocnienie ławki. odpowiedz

Marcin - 24 minuty temu, *.inetia.pl @Typek: takich też potrzeba na mecze z puszczami czy innymi miedziaki, obecnie nie ma lepszej alternatywy, nawet jak pozyskamy kilku wartościowym graczy do 1 składu to Mori będzie wartościowym zmiennikiem, gdzie wprowadzając kogoś z ławki gra nie będzie się załamywać odpowiedz

Ciekawe - 11 minut temu, *.chello.pl @Typek: spoko, a kto zamiast niego ma grać? Strzałek? odpowiedz

Hautausmaa - 3 minuty temu, *.tpnet.pl @Typek: to wystawiać go właśnie na słabeuszy, z którymi przecież często gubimy punkty. odpowiedz

