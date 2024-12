Nowa kolekcja Legia + adidas

Wtorek, 24 grudnia 2024 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W grudniu z sklepie klubowym pojawiła się nowa kolekcja produktów firmy adidas z legijnymi wzorami. Do sprzedaży trafiły bluzy, koszulki oraz spodnie dresowe dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci. Część produktów niestety posiada herb klubu po prawej stronie zamiast na piersi. Część ubrań ma wyszytą eLkę w kółeczku lub Syrenkę. Dla kobiet przygotowano także m.in. t-shirtową sukienkę (199 zł) oraz topy i krótsze koszulki odkrywające brzuch, tzw. crop top.









Ceny są bardzo zróżnicowane. W zależności od modelu, koszulki kosztują od 139 do 219 zł, bluzy od 229 do 479 złotych, spodnie dresowe od 269 do 399 zł. Wśród sklepowych nowości pojawiły się także koszulki (99 zł) i bluzy (220) z napisem na plecach "Semper Invicta, Semper Heroica", białe wino Catamaran Sauvignon (90) oraz proporczyk Legii na sezon 2024/25 (50). Dodatkowo w asortymencie pojawiły się misie Kazki w dwóch rozmiarach (ok. 20 cm i ok. 40 cm) odpowiednio po 89,99 i 129,99 zł.