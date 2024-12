Koszykówka

Zapowiedź meczu z Górnikiem Wałbrzych

Czwartek, 19 grudnia 2024 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Przed koszykarską Legią ostatnie domowe spotkanie w 2024 roku - na Bemowo zawita beniaminek z Wałbrzycha, a wraz z nim trzech naszych byłych zawodników: Darek Wyka, Grzegorz Kulka i Janis Berzins.



Legioniści w ostatnią niedzielę sprawili bardzo miłą niespodziankę swoim kibicom, pokonując wysoko w Ergo Arenie mistrzów Polski - Trefla Sopot 109:75. Tak okazałej wygranej i tak dobrej gry przez cały mecz trudno się było spodziewać, wszak Trefl był przed tym meczem wiceliderem OBL. Teraz jest nim Legia i jeśli utrzyma wysoką dyspozycję w dłuższej perspektywie, może rozgościć się w czołówce tabeli na dłużej. W Sopocie po raz drugi z kolei nie wystąpił środkowy, Shawn Jones, ale bardzo dobrą dyspozycję pokazał Mate Vucić, który obsługiwany przez kolegów z drużyny, zaliczył podwójną zdobycz.



Klasą sam dla siebie był Kameron McGusty - zdobywca 29 punktów, który rozdawał także 6 asyst i zaliczył 3 zbiórki, blok i przechwyt, wybrany MVP 10. tygodnia Orlen Basket Ligi. Kameron jest zresztą obecnie najlepszym strzelcem naszej ligi - zdobywa średnio 21.8 pkt., trafiając 54.7% rzutów za 2 i aż 58.8% rzutów za 3. Wymusza także 4.5 przewinienia na mecz, a rzuty wolne wykonuje z bardzo wysoką skutecznością (90%). Kibiców cieszy także bardzo dobry występ w Trójmieście naszego kapitana, Michała Kolendy, który był czołowym strzelcem Legii w tym spotkaniu. Po meczu w Sopocie na pochwały zasłużyli naprawdę wszyscy - nikt w rotacji nie odstawał, dzięki czemu debiut w naszych barwach mógł zaliczyć utalentowany, 17-letni środkowy, Dawid Niedziałkowski. Niewykluczone, że także w piątek znajdzie się w kadrze meczowej, pod nieobecność Juliana Dąbrowskiego, który wraz z Gran Canarią udał się na prestiżowy turniej juniorski L'Hospitalet City.



Górnik do ekstraklasy wrócił po 15-letniej przerwie. Zespół z Wałbrzycha już rok wcześniej był faworytem do awansu, ale ostatecznie sezon 2022/23 zakończył na drugim miejscu, po przegranym finale play-off z Dzikami. W ostatnim sezonie I ligi, wałbrzyszanie pokonali w finale Astorię Bydgoszcz 3:1, czym zapewnili sobie awans do Orlen Basket Ligi. Sponsorem głównym klubu, tak jak w poprzednim sezonie, jest spółka Zamek Książ. Awans został wywalczony pod wodzą trenera Andrzeja Adamka, który pozostał na swoim stanowisku. Kadra wałbrzyszan została natomiast mocno zmieniona. Zostali Piotr Niedźwiedzki (środkowy, który czwarty sezon z kolei występuje w tym klubie, a wcześniej na poziomie PLK występował w rozgrywkach 2021/22 w barwach Spójni) oraz Krzysztof Jakóbczyk (rzucający, który wcześniej w najwyższej klasie rozgrywkowej występował w Koszalinie sezonie 2018/19).



Do klubu zakontraktowano paru doświadczonych Polaków, m.in. kapitana Legii, Dariusza Wykę (obecnie 10.7 pkt., 36.8% za 3 oraz 7.2 zb.), a także silnego skrzydłowego stołecznego klubu, Grzegorza Kulkę (śr. 6.2 pkt. i 3.7 zb.). Po trzyletniej przygodzie we Włocławku, do Wałbrzycha przeniósł się Maciej Bojanowski (niski skrzydłowy), z Arki pozyskano utalentowanego 22-letniego Kacpra Machewkę, zaś ze Śląska sprowadzono Aleksandra Wiśniewskiego, który grając na pozycjach 1-2 liczył na o wiele bardziej odpowiedzialną rolę niż w klubie z Dolnego Śląska. Na razie co prawda grywa mniej niż w ostatnich dwóch sezonach (śr. 10 min., 2.6 pkt.), ale niewykluczone, że jego rola jeszcze wzrośnie.



Do klubu przyszedł doskonale znany z występów w PLK łotewski skrzydłowy Janis Berzins, który grał wcześniej w Zastalu, Legii i Sokole Łańcut. Pierwszym rozgrywającym zespołu jest Alterique Gilbert (śr. 12.1 pkt. w 26,5 min., 5.1 as., ale tylko 18.2% za 3 pkt.), który wcześniej występował w Finlandii, Rumunii i Estonii. Najlepszym strzelcem zespołu jest rzucający, Toddrick Gotcher, który ma spore doświadczenie z Grecji, Francji, Turcji i Rumunii. Ostatni sezon spędził w Oradei, w barwach której rozegrał dwa spotkania przeciwko Legii w FIBA Europe Cup. W Górniku zdobywa 14.2 pkt. w 29 min., trafia 41.0% rzutów za 3 i ma 2.6 asysty. Na pozycje 2-3 sprowadzono Ikeona Smitha, który występował wcześniej w Finlandii oraz drugiej lidze włoskiej (śr. 15.6 pkt.). W Górniku zdobywa 9.8 pkt. na mecz, choć skuteczność z dystansu na razie nie zachwyca (28.6%). W strefie podkoszowej występuje mierzący 203 centymetry Joshua Patton, który w ogóle nie rzuca z dystansu. Wcześniej występował w Sportingu Lizbona, w Izraelu, drugiej lidze tureckiej, a także na Cyprze. Patton zdobywa 6.4 pkt. na mecz, ma 4.3 zbiórki i bardzo słabo egzekwuje rzuty wolne (zaledwie 30 procent skuteczności).



Górnik jak na beniaminka radzi sobie bardzo przyzwoicie - wszystko wskazuje na to, że zespół nie będzie skazany na walkę o utrzymanie, a może powalczyć nawet o miejsce w play-off. Obecnie mają bilans 6-4 i plasują się na siódmej pozycji w tabeli Orlen Bakset Ligi. W ostatniej kolejce pokonali na własnym parkiecie Twarde Pierniki (+14), wcześniej przydarzyły im się trzy kolejne porażki - ze Spójnią (-1), Stalą (-10) i Anwilem (aż -31). Dodajmy, że wcześniej ekipa z Wałbrzycha przegrała tylko raz - na inaugurację rozgrywek, z finalistą ostatniego sezonu, Kingiem (72:82). Zespół prowadzony przez trenera Adamka na pewno słabiej radzi sobie na obcych parkietach, gdzie może pochwalić się obecnie bilansem 3:3.



Legia z Górnikiem nie mierzyła się od ćwierć wieku. Ostatnie spotkania obu klubów miały miejsce na zapleczu ekstraklasy w sezonie 1999/2000, kiedy warszawiacy pod wodzą Marka Jabłońskiego zapewnili sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Po drodze dwukrotnie pokonując wałbrzyszan. Również dwie wygrane Legii miały miejsce w sezonie 1997/98 na drugim poziomie rozgrywkowym. Ostatnie mecze w ekstraklasie (wówczas pierwszej lidze), rozegrano dopiero w sezonie 1990/91. W sezonie zasadniczym, na inaugurację, Legia pokonała Górnika 77:63, ale w rewanżu, a także później w drugim etapie rozgrywek (o miejsca 7-12), dwukrotnie górą była ekipa z Wałbrzycha. A zespół Legii, prowadzony wówczas przez Adama Wielgosza, w którym występował m.in. Robert Chabelski, z bilansem 8:24 spadł do niższej klasy rozgrywkowej i na powrót do PLK musiał czekać do roku dwutysięcznego.



Mecz Legii z Górnikiem rozegrany zostanie w piątek o 17:30 w hali OSiR Bemowo. Bilety kupować można na eBilet.pl oraz w dniu meczu w kasach biletowych przy wejściu do hali. Zapraszamy do naszego kącika dziecięcego wszystkie dzieciaki - ten zlokalizowany jest pod główną tablicą wyników. Obok niego znajduje się sklep kibica, w którym nabyć można nasze koszulki meczowe, t-shirty, bluzy, kubki i inne klubowe gadżety. W przerwie meczu, w Koszykarskiej Kumulacji LOTTO, do wygrania będą aż 4 tysiące złotych. Bezpośrednią transmisję spotkania będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 2.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 11-6

Liczba wygranych/porażek u siebie: 5-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,9 / 79,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,9%



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 218 (śr. 21,8), Andrzej Pluta 118 (11,8), Michał Kolenda 101 (10,1), Mate Vucić 96 (9,6).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109).



Ostatnie mecze obu drużyn:

1999/2000 Legia Warszawa 88:63 Roto Górnik Wałbrzych (I liga)

1999/2000 Roto Górnik Wałbrzych 63:73 Legia Warszawa (I liga)

1997/98 JKKS Górnik Wałbrzych 74:82 Legia Warszawa (I liga)

1997/98 Legia Warszawa 74:65 JKKS Górnik Wałbrzych (I liga)

1990/91 KS Górnik Wałbrzych 95:85 Legia Warszawa (PLK)

1990/91 Legia Warszawa 79:82 KS Górnik Wałbrzych (PLK)

1990/91 KS Górnik Wałbrzych 97:77 Legia Warszawa (PLK)

1990/91 Legia Warszawa 77:63 KS Górnik Wałbrzych (PLK)



GÓRNIK WAŁBRZYCH

Liczba wygranych/porażek: 6-4

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 75,1 / 74,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 67,3%



Skład: Alterique Gilbert, Aleksander Wiśniewski (rozgrywający), Toddrick Gotcher, Ikeon Smith, Krzysztof Jakóbczyk, Kacper Marchewka (rzucający), Janis Berzins, Maciej Bojanowski, Grzegorz Kulka (skrzydłowi), Joshua Patton, Dariusz Wyka, Piotr Niedźwoiedzki (środkowi).

trener: Andrzej Adamek, as. Zoran Čarapić



Najwięcej punktów: Toddrick Gotcher 142 (śr. 14.2), Alterique Gilbert 121 (12.1), Dariusz Wyka 107 (10.7), Ikeon Smith 78 (9.8).



Przewidywana wyjściowa piątka: Alterique Gilbert, Toddrick Gotcher, Janis Berzins, Maciej Bojanowski, Dariusz Wyka.



Wyniki: King (d, 72:82), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 74:79), Start (w, 84:93), Zastal (d, 62:56), Dziki (w, 68:92), Czarni (d, 66:64), Spójnia (w, 81:80), Stal (w, 80:70), Anwil (w, 91:60), Twarde Pierniki (d, 77:63).



Termin meczu: piątek, 20 grudnia 2024 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) i 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2