Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Jacu - 31 minut temu, *.centertel.pl UEFA to komunistyczna organizacja zupełnie jak UE! odpowiedz

Grigol - 40 minut temu, *.134.6 K... wstydu nie mają i walą w żywe oczy. Nawet ślepieć przejrzy po tym wszystkim co to za jeb... organizacja

Raz sierpem raz młotem!

BDTR! odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com F** K Uefa !!!!! Mam nadzieje ze to nie koniec sprawy i ze rzad sie tym zajmie. Ale co tam liczyc na tuska........ odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.130.123 Buahahahaha odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl UEFA to twór rodem z rewolucji październikowej faken jego mać. odpowiedz

pnk - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kabaretu ciąg dalszy odpowiedz

idea - 1 godzinę temu, *.. bojkotuję jak tylko mogę, tępię lewactwo, żyję na koszt lewaków i przerzucam się na koszykówkę 🏀 odpowiedz

Antyberg - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I później zdziwienie, że fu... k UEFA??!! odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl a o oprawie nic nie mówią odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Uefa promuje komunę i tęczową ptaologię. odpowiedz

fck uefa - 2 godziny temu, *.chello.pl Hahahahahahahahahahahahaha odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.play-internet.pl a to zakazanych treści dla chlewu uefa nie było? odpowiedz

12345 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Chyba jakiś prima aprilis to ma być>🤡🤡🤡🤡 odpowiedz

RobL - 2 godziny temu, *.centertel.pl 12 tysi, no niestety czerwona zaraza jest wszędzie!!!! odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale już za sierp i młot nie, bo to przecież jest symbol tego eurokouchozu 😂😂😂😂 odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @PiotrŻo(L)iborz: uefa w sprawie zakazanych symboli kontaktuje sie z organizacja FARE, a to lewacka organizacja, ktora uwaza, ze komunistyczne symbole nie sa zakazane. Kiedys polski odpowiednik tego fare, nigdy wiecej, wspolpracowala z pzpnem, ale w koncu Boniek ich pogonil po tym jak poskarzyli sie uefie, ze na naszym meczu byla flaga Wilno Lwow w barwach Polski. Generalnie smiech na sali. odpowiedz

Waldek. - 2 godziny temu, *.chello.pl 🤣 MAFIA odpowiedz

L fan - 2 godziny temu, *.vectranet.pl UEFA to bastion komunizmu odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl La la la la la la la la F..K UEFA!!!!! odpowiedz

Tony - 2 godziny temu, *.11.2 acha, czyli za transparenty o uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi kara, a za symbole komunistyczne brak kary. Nawet nie udaję... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.