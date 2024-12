Z obozu rywala

Djurgårdens IF - ostatnia przeszkoda do pokonania

Środa, 18 grudnia 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa rozegra ostatni mecz w tym roku. Legioniści w Sztokholmie zmierzą się z Djurgårdens IF. Szwedzka drużyna może zaliczyć ostatnio zakończony sezon ligowy do nieudanych, jednak nastrój jej kibiców poprawiają wyniki w europejskich pucharach. Mało doświadczony trener "Dumy Sztokholmu" wierzy, że jego drużyna jest w stanie pokonać Legię i wywalczyć awans bezpośrednio do 1/8 finału. Zapraszamy na ostatni raport z obozu rywala "Wojskowych" w 2024 roku.









Stowarzyszenie sportowe Djurgårdens założone zostało pod koniec XIX wieku w jednej z sztokholmskich kawiarni, a sekcja piłkarska powstała kilka lat później, w 1899 roku. W tym samym sezonie klub sięgnął po swoje pierwsze trofeum, wygrywając w finale Pucharu Szwecji, a 1912 roku Djurgårdens IF po raz pierwszy został mistrzem kraju. Do dziś szwedzki klub zdobył tytuł 12 razy, a w pucharze triumfował 5-krotnie. Drużyna ze Sztokholmu swoje największe sukcesy święciła na początku XX wieku. Wtedy była potentatem szwedzkiej ekstraklasy i regularnie zdobywała mistrzostwa kraju. Z czasem jednak jej blask gasł, a sukcesy przychodziły coraz rzadziej. Djurgårdens utrzymywał się jednak w górnej części tabeli, a w ostatnich latach powrócił do czołówki i w sezonie 2019 (system wiosna-jesień) zdobył swoje ostatnie, 12. mistrzostwo kraju.



Przed rokiem poradził sobie średnio i zajął dopiero 4. miejsce z 7-punktową stratą do podium, jednak zapewnił sobie tym samym możliwość rywalizacji w Europie. Niedawno zakończony sezon w Szwecji również nie poszedł po jego myśli. Mimo że od 9. do 25. kolejki Djurgårdens znajdował się na pozycji wicelidera i wydawało się, że do końca będzie walczył o tytuł, to brak zwycięstwa w 4 z 6 ostatnich meczów sezonu sprawił, że ostatecznie zakończył rozgrywki tuż za podium, co tym razem nie zapewnia eliminacji do europejskich pucharów. Djurgårdens IF doznał również bolesnej porażki w krajowym pucharze. Choć udało mu się pokonać 6 rywali i awansować do finału, to w nim, po remisie 1-1, do rozstrzygnięcia potrzebna była seria rzutów karnych. W niej gracze ze Sztokholmu byli bardzo nieskuteczni i przegrali z Malmö FF 1-4. Dobra gra w europejskich rozgrywkach to ostatnia szansa dla klubu na odkupienie win.



Do trzech razy sztuka



Djurgårdens IF w ostatnich latach miał wiele szans na awans do głównej fazy rozgrywek, jednak większość z nich kończyła się na wczesnych etapach eliminacji. Zdecydowanie najlepiej poradzili sobie w sezonie 2022/23, gdy zaczynając już od 2. rundy kwalifikacji, awansowali do fazy grupowej Ligi Konferencji. W rywalizacji z Gent, Molde i Shamrock Rovers wygrali 5 meczów i zremisowali 1, zajmując pozycję lidera. W 1/8 finału doznali jednak sromotnej porażki 0-3 z... poznańskim Lechem. To była jedyna rywalizacja w fazie grupowej Djurgårdens w XXI wieku, bo wcześniej zajął 3. miejsce w grupie 2. Pucharu Intertoto w 1996 roku. Tegoroczna faza ligowa jest więc dopiero trzecią szansą na szersze pokazanie się w Europie dla szwedzkiej drużyny. Podobnie jak Legia, zespół startował od 2. rundy eliminacji do Ligi Konferencji i także udało mu się po drodze wyeliminować trzech przeciwników. Start rozgrywek głównych nie był jednak w jego wykonaniu udany, nie udało mu się wygrać w pierwszych 2 kolejkach. Od tamtego momentu zdobył 9 punktów, jednak w większości, poza greckim Panathinaikosem, mierzył się z niżej notowanymi rywalami z Walii i Islandii. To wszystko składa się na to, że Djurgårdens IF przed ostatnią kolejką zajmuje 11. pozycję z 10 punktami i ma szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek. By to się wydarzyło, niezbędne będzie zwycięstwo z Legią, więc szwedzka drużyna na pewno rzuci na szalę wszystko, by do tego doprowadzić.



Wyniki Djurgårdens IF w Lidze Konferencji 2024/25

2. runda eliminacji Ligi Konferencji vs Progrès Niedercorn, Luksemburg (3-0, 0-1)

3. runda eliminacji Ligi Konferencji vs Tampereen Ilves, Finlandia (1-1, 3-1)

4. runda eliminacji Ligi Konferencji vs NK Maribor, Słowenia (1-0, 1-0)

1. kolejka fazy ligowej vs LASK Linz, Austria (w. 2-2)

2. kolejka fazy ligowej vs Vitoria Guimarães SC, Portugali (d. 1-2)

3. kolejka fazy ligowej vs Panathinaikos Ateny, Grecja (d. 2-1)

4. kolejka fazy ligowej vs The New Saints, Walia (w. 1-0)

5. kolejka fazy ligowej vs Vikingur Rejkiawik, Islandia (w. 2-1)



Bramki zdobyte przez Djurgårdens IF w fazie ligowej Ligi Konferencji



Nieopierzony trener kluczem do sukcesu



W swojej grze Djurgårdens IF kurczowo trzyma się systemu 1-4-2-3-1. Dzięki dynamicznej i pragmatycznej grze udaje mu się jednak skutecznie łączyć obronę z atakiem. Szwedzka drużyna często oddaje swoim rywalom posiadanie piłki, broni się szczelną obroną i liczy na pressing oraz szybkie kontrataki. Djurgårdens IF bazuje również na licznych dośrodkowaniach i stałych fragmentach gry, z których bronieniem w ostatnim meczu Legia miała spore problemy. Szczególną uwagę trzeba będzie zwrócić na napastnika, Deniza Hümmeta. Turek trafił do drużyny w lutym br. i momentalnie stał się gwiazdą. W zakończonym sezonie Allsvenskan i Pucharu Szwecji zdobył 18 bramek i 5 asyst, a w eliminacjach i fazie ligowej Ligi Konferencji dołożył kolejne 5 goli i 2 asysty, choć w głównej części rozgrywek trafił tylko 1 raz. Ważny w układance jest także Tokmac Nguen, który potrafi zrobić różnicę szczególnie szybkością i celnością podań. Czwartkowy mecz będzie ważny dla Harisa Radetinaca. 39-latek spotkaniem z Legią zakończy swoją karierę i 11 letni pobyt w klubie. W trakcie tak wielu lat skrzydłowy stał się prawdziwą legendą, zagrał w 303 spotkaniach, zdobywając 31 bramek i 46 asyst.



Jeszcze dwa miesiące temu trenerami drużyny ze Sztokholmu byli Kim Bergstrand i Thomas Lagerlöf, którzy pracowali w klubie od 2019 roku, jednak pod koniec października zdecydowano się na zakończenie współpracy z wieloletnim duetem szkoleniowców. Wybór ich następcy był nieco zaskakujący i padł na Robertha Björknesjö. Zaskakujący, bo 51-latek wcześniej nie pracował zbyt długo na najwyższym poziomie w kraju, a co dopiero jeśli chodzi o rywalizację europejską. Do Djurgårdens IF trafił z trzecioligowego Viggbyholms IK. Początek swojego pobytu w klubie Szwed może zaliczyć jednak do względnie udanych. Mimo że drużyna wygrała w 2 z 3 ligowych meczów z nim na ławce trenerskiej, to nie udało się jej uratować miejsca na podium. W Europie, poza porażką z Vitorią Guimarães, Björknesjö wygrał z Djurgårdens IF wszystkie mecze, dzięki czemu zachował realne szanse na bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek i w czwartek zrobi wszystko, by podtrzymać dobrą serię. - Nasze samopoczucie przed meczem jest bardzo dobre i wierzymy, że mamy dużą szansę, by skończyć fazę ligową w pierwszej 8. (...) Jesteśmy więc dobrze przygotowani i sądzimy, że mamy kilka kluczy, które pozwolą nam uzyskać przewagę - mówił w swojej przedmeczowej wypowiedzi pewny siebie trener Björknesjö.



Kadra Djurgårdens IF na Ligę Konferencji



Bramkarze: 35. Jacob Rinne, 40. Max Croon, 45. Oscar Jansson



Obrońcy: 3. Marcus Danielson, 4. Jacob Larsson, 5. Miro Tenho, 17. Peter Therkildsen, 18. Adam Stahl, 19. Viktor Bergh, 27. Keita Kosugi



Pomocnicy: 6. Rasmus Schuller, 7. Magnus Eriksson, 9. Haris Radetinac, 13. Daniel Stensson, 14. Besard Sabović, 16. Tobias Gulliksen, 22. Patric Aslund, 23. Gustav Wikheim



Napastnicy: 11. Deniz Hümmet, 15. Oskar Fallenius, 20. Tokmac Nguen, 26. August Priske, 29. Santeri Haarala



Przewidywany skład: Rinne - Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi - Sabović, Stensson - Wikheim, Gulliksen, Nguen - Hümmet



Ostatnie 5...



Jak wyglądało ostatnie pięć meczów kończący rok w wykonaniu Djurgårdens IF?



02.11.2019 IFK Norrköping 2-2 Djurgårdens IF

06.12.2020 Varbergs BolS 0-1 Djurgårdens IF

04.12.2021 BK Häcken 0-1 Djurgårdens IF

06.11.2022 Djurgårdens IF 0-1 Mjällby AIF

12.11.2023 Kalmar FF 2-1 Djurgårdens IF



Historia



W europejskich pucharach Legia rywalizowała z czterema szwedzkimi drużynami, a bilans tych spotkań jest nadzwyczaj dobry dla legionistów. Pierwsza taka potyczka miała miejsce w 1970 roku. "Wojskowi" w 1. rundzie Pucharu Europy trafili na IFK Göteborg, który pokonali 2-1 i 4-0, co w późniejszym czasie zaprowadziło ich aż do ćwierćfinału tych rozgrywek. Z drużyną z Göteborga Legia grała w sezonie 1995/96 i to właśnie zwycięstwo w rywalizacji z tym klubem (1-0, 2-1) dało pierwszy w historii awans polskiego zespołu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W 1974 roku w grupie Pucharu Intertoto stołeczna drużyna mierzyła się z IFK Norrköping. U siebie legioniści pokonali Szwedów 2-0, jednak na wyjeździe przegrali 1-2 i do dziś jest do jedyna porażka Legii ze szwedzkimi drużynami. Trzy lata później, w tych samych rozgrywkach, stołeczni rywalizowali z Landskrona BoIS, grającym obecnie w 2. klasie rozgrywkowej w Szwecji. Podopieczni trenera Andrzeja Strejlaua bez problemów dwukrotnie pokonali rywala z północy. Ostatni legijno-szwedzki pojedynek miał miejsce w 2001 roku. Wtedy to w 2. rundzie Pucharu UEFA legioniści rywalizowali z IF Elfsborg, które ograli w dwumeczu aż 10-2 (d. 4-1, w. 6-1). Z Djurgårdens IF Legia nie miała jeszcze okazji grać, choćby towarzysko. Drużyny łączy jednak kilku piłkarzy, którzy w swoich karierach grali w obu klubach, jak m.in. Aleksandar Prijović, Kasper Hamalainen czy Pablo Dyego.