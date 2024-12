Björknesjö: Mamy kilka kluczy, które pozwolą nam uzyskać przewagę

Wtorek, 17 grudnia 2024 r. 16:00 Mikołaj Ciura, źródło: dif.se

- Spodziewam się, że na naszym stadionie będzie panowała niesamowita atmosfera. Przez całą grę w Europie mieliśmy silne wsparcie naszych kibiców i fantastycznie będzie znów zagrać u siebie. Gra będzie toczyć się o wysoką stawkę, panuje duża presja, bo wszyscy chcą, abyśmy awansowali bezpośrednio do 1/8 finału - mówi przed czwartkowym meczem z Legią trener Djurgårdens IF, Roberth Björknesjö.

















- Przygotowania były optymalne i uważam, że jesteśmy w bardzo dobrej formie. W końcu każdy sukces rodzi kolejny sukces i my także chcemy przełożyć czwartkowy mecz na ostatnie zwycięstwo. By to osiągnąć, musimy być, zresztą jak zawsze, najlepszą wersją siebie. Nasze samopoczucie przed meczem jest bardzo dobre i wierzymy, że mamy dużą szansę, by skończyć fazę ligową w pierwszej 8.



- Legia to oczywiście dobry zespół, który utrzymuje wysoki poziom i jest bardzo uzdolniony. Grają w nieco innym systemie niż nasz i nie bardzo przypomina to sposobu, w jaki my pracujemy. Legia jest również świetna w pressingu, jednak na naszej sztucznej trawie nie zawsze jest tak łatwo odebrać rywalowi piłkę. Jesteśmy więc dobrze przygotowani i sądzimy, że mamy kilka kluczy, które pozwolą nam uzyskać przewagę.