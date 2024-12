Kadra Legii na mecz z Djurgårdens

Środa, 18 grudnia 2024 r. 08:32 Redakcja, źródło: Legionisci.com

24 piłkarzy Legii wsiadło na pokład samolotu do Szwecji, gdzie w czwartek odbędzie się Ligi Konferencji z Djurgårdens IF. W Warszawie pozostali kontuzjowani i wracający po urazach: Jan Leszczyński, Maximillian Oyedele, Rafał Augustyniak, Ruben Vinagre. Za kartki pauzują Bartosz Kapustka i Radovan Pankov, a do łask trenera nie wrócił Jean-Pierre Nsame.



Do europejskich rozgrywek nie są zgłoszeni Marco Bruch, Juergen Elitim i Wojciech Urbański. W kadrze pojawili się natomiast zawodnicy rezerw: Jakub Jędrasik i Oliwier Olewiński.



Na pokładzie znaleźli się Kacper Tobiasz, Bartosz Kapustka i Viktor Karolak, którzy nie zostali uwzględnieni w kadrze meczowej.









Legia wyruszyła do Sztokholmu w środowy poranek. W południe samolot czarterowy wyląduje na lotnisku Sztokholm Arlanda. Następnie zespół uda się do hotelu, a o godz. 18:30 przeprowadzi trening na stadionie Tele2 Arena. Obiekt wyposażony jest w sztuczną murawę, dlatego też w ostatnich dniach "Wojskowi" trenowali w LTC na takim samym podłożu. Godzinę przed treningiem odbędzie się konferencja prasowa szkoleniowca Legii.



Kadra Legii na mecz z Djurgårdens:



Bramkarze (3)

50. Wojciech Banasik *

27. Gabriel Kobylak

31. Marcel Mendes-Dudziński

1. Kacper Tobiasz



Obrońcy (5)

42. Sergio Barcia

55. Artur Jędrzejczyk

3. Steve Kapuadi

4. Jan Ziółkowski *

Oliwier Olewiński *



Pomocnicy (11)

80. Jakub Adkonis *

21. Jurgen Celhaka

11. Kacper Chodyna

5. Claude Goncalves

23. Patryk Kun

82. Luquinhas

25. Ryoya Morishita

51. Pascal Mozie *

71. Mateusz Szczepaniak *

13. Paweł Wszołek

Jakub Jędrasik *



Napastnicy (4)

17. Migouel Alfarela

28. Marc Gual

99. Jordan Majchrzak *

7. Tomas Pekhart



* - zawodnicy zgłoszeni na listę B



Mecz 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Djurgårdens IF - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 19 grudnia o godz. 21:00.