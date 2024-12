Legioniści nominowani w plebiscycie na najlepszych sportowców Warszawy

Środa, 25 grudnia 2024 r. 10:00 Fumen, źródło: Legionisci.com

Wystartował 25. plebiscyt na najlepszych sportowców Warszawy. Kibice mogą głosować w trzech kategoriach, wybierając najpopularniejszego sportowca, najpopularniejszą sportową drużynę klubową roku oraz sportową imprezę w stolicy. W gronie nominowanych znaleźli się przedstawiciele legijnych sekcji. Głosowanie potrwa do 2 lutego 2025r.













Szansę na tytuł najpopularniejszego sportowca Warszawy mają Bartosz Kapustka oraz Kacper Tobiasz. Na liście nominowanych znalazł się Marek Kania (łyżwiarstwo szybkie). W ostatnich miesiącach cieszył się m.in. z mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim, a także sięgał po złoty medal w sprintach drużynowych w ramach Pucharu Świata oraz po srebrny krążek z Legią. Ilona Zaiszluk to przedstawicielka żeńskiej drużyny rugby, która oprócz występów w Legii, regularnie występowała w reprezentacji Polski, z którą walczyła o start na Igrzyskach Olimpijskich. Na turnieju w Paryżu mieliśmy trzech przedstawicieli. Marek Dobrowolski zdobył brązowy medal w strzelectwie na igrzyskach paraolimpijskich w strzelectwie w konkurencji R7. Swoich sił we Francji próbował również Tomasz Bartnik, który ostatecznie zajął 7. miejsce w strzelectwie. Dodatkowo w 2024 roku dwukrotnie sięgał po złoty medal mistrzostw Polski indywidualnie oraz drużynowo zebrał krążki w każdym kolorze. Na wyróżnienie może liczyć również śp. Michał Dąbrowski. Wybitny zawodnik sekcji szermierki na wózkach zdobył dwa medale na igrzyskach paraolimpiskich w Paryżu. Niestety, w listopadzie pożegnaliśmy legionistę, który w wieku 38 lat odszedł od nas po ciężkiej chorobie.



W kategorii najpopularniejsza sportowa drużyna klubowa roku nominację otrzymały legijne sekcje - piłkarska, koszykarska (zdobywcy Pucharu Polski) oraz rugby kobiet. Natomiast „Sportową imprezą roku” wg Waszych głosów mogą zostać - „Legia Park”, „Święto Łazienkowskiej, czyli uroczysty dzień dziecka na Legii” oraz jesienny mecz Legii z Widzewem. Przypomnijmy, że listopadowe starcie obu drużyn obejrzało ponad 26000 kibiców. Fani mieli okazję zobaczyć nie tylko wygraną gospodarzy, ale przedmeczowy pokaz laserowy oraz byli świadkami gigantycznego racowiska. Na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej odpalono 900 rac, co nie umknęło uwadze polskiej oraz światowej scenie ultras.



Głosy możecie oddawać na sport.um.warszawa.pl/plebiscyt do 2 lutego 2025r.