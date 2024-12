Problemy wyjazdowe Legii. Lotnisko ewakuowane

Środa, 18 grudnia 2024 r. 10:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

Wyprawa Legii do Szwecji rozpoczęła się z przygodami. Ok godziny 10 Lotnisko Chopina zostało w sporej części ewakuowane z powodu znalezienia u jednego z podróżnych podejrzanego przedmiotu. Po ponad godzinie wszystko zaczęło wracać do normy - Legia powinna wyruszyć do Sztokholmu z ok. 1,5-godzinnym opóźnieniem.









Mecz 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Djurgårdens IF - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 19 grudnia o godz. 21:00.