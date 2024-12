Zapowiedź meczu

Wywalczyć 1/8 finału pod choinkę

Czwartek, 19 grudnia 2024 r. 06:27 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa zagra ostatni mecz w tym roku. W Sztokholmie w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji przeciwnikami "Wojskowych" będzie Djurgårdens IF. W lepszej sytuacji znajdują się gracze Goncalo Feio, którzy awans do 1/8 finału mają na wyciągnięcie ręki.









Trudniejsza sytuacja w tabeli



Po ostatnim meczu sytuacja Legii w Lidze Konferencji nieco się zmieniła - po porażce ze szwajcarskim zespołem sprawy bezpośredniego awansu skomplikowały się. Przed czwartkową kolejką "Wojskowi" zajmują 4. miejsce w tabeli, tracąc trzy punkty do liderującej Chelsea i mając dwa punkty przewagi nad miejscem zagrożonym grą w barażach. Specyfika rozgrywek spowodowała, że pomimo dotychczasowej świetnej formy, to jedna porażka potrafi diametralnie zmienić miejsce w klasyfikacji. Co do samego starcia z FC Lugano - choć przeciwnik na pewno należał do tych wymagających, to na swoim stadionie jak najbardziej można było oczekiwać wygranej. Niestety, tego dnia gospodarze ewidentnie nie trafili z formą. Pomimo szybkiego prowadzenia po bramce Ryoyi Morishitę, potem to przeciwnicy stopniowo zaczęli dochodzić do głosu. Wyrównanie padło po błędzie w ustawieniu defensywy, natomiast na decydującego gola zanosiło się od dłuższego czasu. Wydaje się, że "Wojskowi" nie wytrzymali trudów pojedynku i najzwyczajniej zabrakło im w drugiej odsłonie sił, aby przeciwstawić się rywalom.



Wystarczy remis?



W zeszłym tygodniu, kiedy znane już były wszystkie rozstrzygnięcia w Lidze Konferencji w danej kolejce, przygotowaliśmy dla Was analizę, która skupiła się na możliwościach bezpośredniego awansu Legii do 1/8 finału. Fakty są jasne, najbezpieczniejszym wynikiem jest wygrana, która pozwoli cieszyć się z gry w kolejnej rundzie bez oglądania się na przeciwników. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że awans da nawet remis, chociaż raczej nie ma co skupiać się na walce jedynie o jeden punkt, bo wiadomo, że skończyć się to może bardzo różnie. Do przeczytania całej analizy, jakie scenariusze mogą być rozpatrywane w czwartek, zapraszamy w tym miejscu.



Bez Kapustki i Pankova



Drużyna Legii wyleciała do Szwecji w środę. Trener Goncalo Feio zabrał ze sobą 26 zawodników, a wśród nich Kacpra Tobiasza, Bartosza Kapustkę i Viktora Karolaka, którzy nie zostali uwzględnieni w kadrze meczowej. Ten drugi musi pauzować za kartki, natomiast pierwszy nadal dochodzi do siebie po przebytym urazie. W Warszawie zostało sporo zawodników - Jan Leszczyński, Maximillian Oyedele, Rafał Augustyniak, Ruben Vinagre - którzy leczą kontuzje, Radovan Pankov zmuszony odpocząć sobie z powodu czerwonej kartki w ostatniej kolejce, a także Jean-Pierre Nsame. Napastnik nadal nie zrobił dostatecznie wiele, aby na dobre przekonać do siebie szkoleniowca. W porównaniu do spotkania sprzed tygodnia najtrudniejszy do zastąpienia może okazać się Kapustka, który ostatnimi czasy był pewnym punktem środka pola.



fot. Mishka / Legionisci.com



Prezent na koniec roku



Dla Legii czwartkowe starcie to możliwość zakończenia trudnego roku w dobrym stylu. Przed startem rozgrywek Ligi Konferencji mało kto spodziewał się tak dobrego wyniku i tego, że w grudniu legioniści będą o krok od bycia w najlepszej szesnastce tych rozgrywek. Nie ma co jednak ukrywać, że apetyty rosną w miarę jedzenia. Wywalczenie korzystnego rezultatu ze szwedzkim klubem na pewno będzie trudne, ale nie będzie niemożliwe, chociaż bukmacherzy lekkiego faworyta upatrują w ekipie ze Sztokholmu.



Drużyna Djurgårdens IF w fazie ligowej Ligi Konferencji na pięć rozegranych spotkań wygrała trzy, raz zremisowała i raz przegrała. Zmagania w rundzie zasadniczej najbliższy rywal Legii zaczął od remisu z LASK Linz. Potem przyszła domowa porażka z Vitorią Guimarães i wygrana z Panathinaikosem. W ostatnich dwóch kolejkach Szwedzi byli bezbłędni, wygrywając w Walii z The New Saints i na Islandii z Víkingur Reykjavík. Najlepszym strzelcem w rozgrywkach Ligi Konferencji jest Tobias Gulliksen. 21-letni napastnik ma na koncie dwa gole, po których Djurgårdens wygrało z Panathinaikosem oraz The New Saints. Ogólnie jednak największego zagrożenia można spodziewać się w osobie Deniza Hümmeta. Turek trafił do drużyny w lutym i przez ten czas zdołał rozegrać dla szwedzkiego klubu 47 meczów, w których strzelił aż 23 gole.



Tuż za podium



Liga szwedzka gra w innym systemie niż większość europejskich krajów. Rozgrywki tam zakończyły się 10 listopada, a mistrzostwo przypadło Malmö FF, które zdobyło 65 punktów w 30 kolejkach. Drużyna Djurgårdens IF uplasowała się tuż za podium z 53 punktami na koncie i ledwie jednym "oczkiem" straty do trzeciego AIK i drugiego Hammarby IF. Można więc powiedzieć, że w rodzimych rozgrywkach czwartkowy przeciwnik Legii przeżył spore rozczarowanie. Tym bardziej, że przez zdecydowaną większość sezonu utrzymywał pozycję wicelidera, którą stracił dopiero pod sam koniec po słabszych wynikach, m.in. porażce 0-1 z Halmstad i 0-2 z Hammarby IF.



Potencjalny awans do 1/8 finału Ligi Konferencji na pewno byłby pewnego rodzaju pocieszeniem dla drużyny prowadzonej przez 51-letniego Robertha Björknesjö. Szkoleniowiec nie jest w drużynie od dawna, bo objął stery pod koniec października i jak do tej pory poprowadził Djurgårdens w ledwie siedmiu meczach (bilans: 5-0-2). Szwed na tym stanowisku zastąpił Kima Bergstranda, który prowadził drużynę wraz z Tomasem Lagerlöfem od początku 2019 roku. Trenerski duet został zwolniony na trzy kolejki przed końcem sezonu po przegranej z Hammarby co miało dać drużynie dodatkowy impuls. To rozwiązanie ostatecznie nie wypaliło, gdyż to właśnie w trzech meczach Björknesjö zanotował bilans dwóch wygranych i przegranej, co nie pozwoliło cieszyć się chociażby z brązowych medali. Zatrudnienie Björknesjö od początku wywoływało sporo kontrowersji, gdyż jest to szkoleniowiec bez żadnej wielkiej trenerskiej kariery. Wcześniej pracował w trzeciej lidze szwedzkiej z drużyną Viggbyholms IK. Na jego korzyść przeważał fakt, że w młodości był piłkarzem Djurgårdens.



Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

Tabela Ligi Konferencji



Sytuacja w tabeli:



Klub Pozycja Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Różnica Bramkowa Bramki Bramki Wyjazdy Legia Warszawa 4 5 12 4 0 1 10 12-2 6 Djurgårdens IF 11 5 10 3 1 1 2 8-6 5



Gdzie obejrzeć?



Spotkanie Legii z Djurgårdens IF rozpocznie się w czwartek o godzinie 21:00. Transmisję będzie można zobaczyć na Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w socialmediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.