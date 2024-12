Kun: Gramy o pierwszą ósemkę

Środa, 18 grudnia 2024 r. 17:56 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Spodziewamy się ciężkiego meczu, bo to ciężki teren, sztuczna murawa. jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, Mieliśmy kilka treningów na sztucznej murawie - mówi przed meczem Djurgårdens IF z Patryk Kun.









- Wiemy, czego spodziewać się po przeciwniku. Liczę, że zrealizujemy nasze założenia i będziemy szczęśliwi po meczu. Dla nich to końcówka sezonu, ale nie mieli przerwy. Też mają w nogach dużo meczów, nawet więcej niż my. Pod względem fizycznym też będą zmęczeni. Na pewno było nieco mniej materiału do analizy, bo ostatnio nie grali meczów o stawkę. Może zyskali na tym, że mogli odpocząć po lidze.

Znamy stawkę, gramy o pierwszą ósemkę. Nikt za bardzo się tego nie spodziewał przed rozpoczęciem fazy ligowej. Walczymy o pewny awans do 1/8 i to jest nasz cel na jutro.