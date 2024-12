Morishita nie zagra w następnym meczu LK

Czwartek, 19 grudnia 2024 r. 22:24 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu z Djurgårdens IF żółtą kartką za kwestionowanie decyzji sędziego ukarany został Ryoya Morishita. Było to trzecie takie napomnienie Japończyka w fazie ligowej Ligi Konferencji, co oznacza, że nie będzie on mógł wystąpić w kolejnym spotkaniu.









Wcześniej Morishita został ukarany przez arbitrów w meczach z Omonią Nikozja i FC Lugano.