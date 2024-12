Potencjalni rywale Legii w 1/8 i 1/4 finału Ligi Konferencji

Komentarze (6)

Podaj daLej!!Do prezesa Dariusz Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.02.net

Paczkomat - 13 godzin temu, *.98.170

Czy ktoś mi wytłumaczy dlaczego nie możemy grać Ziółkowskim, Szczepaniakiem, Adkonisem? A zamiast gramy Barciami, Akfarelami, CHodynami... przeciez to samobój! Natomiast jak na głębie składu, jaką dziś dysponował Feio, to meczyk nawet niezły.

Stas - 1 godzinę temu, *.as13285.net Poprosze Jage i potem Chelsea odpowiedz

Twardy - 1 godzinę temu, *.217.151 Co to za jakiś ogórkowy ranking? Slavia Praga?? A cóż to za pizdeusze? odpowiedz

bedzie_dobrze - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Puchar jest nasz ;) odpowiedz

Zbycho(L) - 1 godzinę temu, *.aster.pl Jeżeli przejdą 1/8, a w 1/4 trafią na FC Kopenhaga / 1.FC Heidenheim to przy odrobinie szczęścia oraz wszystkich zdrowych zawodnikach, a także konkretnych wzmocnieniach jest szansa na 1/2 Finału. 😂

Dobrze, że za marzenia nie karzą🤣

❤️🤍💚🖤Kibickom i Kibicom Naszej Kochanej LEGII życzę zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym 🙂🙂🙂 odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dawać Jagę, będzie ciekawie!

Wywalić Zielińskiego niech ktoś zrobi porządne transfery bo bieda aż piszczy, mamy 12 jakich takich piłkarzy a potem czarna dziura!!! Co wybitnie we wczorajszym meczu było widać! odpowiedz

