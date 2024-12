Ziółkowski: Mimo awansu, czujemy niedosyt

- Mieliśmy fazy gry, w których traciliśmy zbyt dużo piłek. Gospodarze to wykorzystywali, skutecznie nas kontrując. Po tym trzecim golu Szwedów nam było już ciężko zdobyć kolejną bramkę. - Ciężko było się odnaleźć w tych chaosie. Rywale stworzyli taką atmosferę, jaką stworzyli. Nie możemy jednak narzekać na warunki, tylko piłkarsko wygrywać mecze. - Oczywiście, czujemy niedosyt, mimo awansu z czołowej ósemki. Pierwsze cztery mecze zagraliśmy na klasowym poziomie, nie straciliśmy żadnej bramki. W ostatnich dwóch spotkaniach potraciliśmy aż nadto. Cieszymy się z awansu, ale musimy wyciągać wnioski z takich meczów jak dziś, bo w wielu fragmentach mogliśmy grać lepiej. Jesteśmy otwarci na rywalizację w 1/8 finału.

- To było bardzo chaotyczne spotkanie. Starałem się swoim wejściem pomóc zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Przede wszystkich chciałem zapobiec dalszej stracie bramek, ale niestety się nie udało - powiedział po porażce z Djurgårdens IF obrońca Legii, Jan Ziółkowski .

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.