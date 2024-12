Ultras World: Legia druga za rok 2024

Piątek, 20 grudnia 2024 r. 11:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa ponownie znalazła się na podium w światowym zestawieniu najlepszych grup kibicowskich. Za rok 2024 zostaliśmy sklasyfikowani w rankingu Ultras World na miejscu drugim. Wyżej znalazła się tylko czeska Slavia Praga. Na trzecim miejscu uplasowała się ekipa ze stolicy Algierii - Mouloudia Algier. Tym razem w czołowej dziesiątce nie znalazła się żadna ekipa z Maroka, a przypomnijmy, że ostatnio dwukrotnie zwycięzcą była ekipa Wydadu Casablanka.









W TOP 10 za mijający rok na miejscu siódmym znalazł się Lech Poznań. Wśród wyróżnionych była także ekipa Hammarby ze Sztokholmu, która gra na tym samym obiekcie co Djurgardens IF. W zeszłorocznym rankingu Legia również została sklasyfikowana na drugiej pozycji.



Legia wygrywała klasyfikację Ultras World czterokrotnie (2013, 2016, 2017 i 2021), czterokrotnie była druga (2014, 2019, 2023 i 2024), dwukrotnie trzecia (2015 i 2018), a raz siódma (2022).



Klasyfikacja Ultras World za rok 2024:

1. Slavia Praga (Czechy)

2. Legia Warszawa

3. Mouloudia Algier (Algieria)

4. Crvena zvezda Belgrad (Serbia)

5. Hajduk Split (Chorwacja)

6. FC Basel (Szwajcaria)

7. Lech Poznań

8. Olympique Marsylia (Francja)

9. Hammarby IF (Szwecja)

10. Dynamo Drezno (Niemcy)