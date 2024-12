Plan zimowych przygotowań Legii

Drużyna Legii Warszawa rozpoczęła przerwę świąteczno-noworoczną. Część zawodników i sztabu szkoleniowego bezpośrednio ze Sztokholmu udała się do swoich domów, pozostali wrócili do Warszawy i na lotnisku składali sobie życzenia. Na najbliższe tygodnie każdy zawodnik ma przygotowany indywidualny plan pracy. Wszyscy ponownie spotkają się w Legia Traning Center 6 stycznia. W pierwszych dniach odbędą się testy wydolnościowe. Jak już informowaliśmy, w dniach 9-19 stycznia zespół będzie przebywał na zgrupowaniu w Hiszpanii w miejscowości Oliva. W planach jest kilka meczów sparingowych - rywale zostaną potwierdzeni w późniejszym terminie.

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Oj ta Oliva to się z nazwy nie najlepiej kojarzy.😁😁😁

Wesołych Świąt dla wszystkich odpowiedz

