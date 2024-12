Trener ukarany finansowo. Dziś komunikat Legii

- Goncalo Feio wypalił w takich bardzo mocnych, nieprzystających słowach. Ja w swoim tekście je zmiękczyłem, bo z tego co słyszałem tam było mocniej i chyba komuś pomyliły się trochę role w stosunku do właściciela klubu przy całej szatni. Wiem, że następnego dnia w klubie było bardzo gorąco z tego powodu - mówi Włodarczyk. Dziś Legia Warszawa ma opublikować komunikat w sprawie dalszej przyszłości Jacka Zielińskiego . Obecny dyrektor sportowy ma pozostać w klubie, ale nie wiadomo jakie ostatecznie będzie miał kompetencje. W kuluarach słychać, że więcej do powiedzenia w kwestiach sportowych może mieć Marcin Herra .

Grzesiek85 - 55 minut temu, *.plus.pl Murem za trenerem. Mioduski won. odpowiedz

Wrath - 2 godziny temu, *.autocom.pl Kiedyś była anegdota, nie wiem czy nie o Szamo, że wyszedł komunikat o karze finansowej tak PR'owo ale tak naprawdę jej nie było.



Także nie emocjonował bym się zbytnio bo nie wiadomo czy to nie to samo. Poszedł smród do mediów, że Feio napyszczył to wiadomo, że brak reakcji świadczyłby o słabości a taki przekaz jest niepotrzebny. Więc fikcyjna kara może być i tyle. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Niech każdy przyzna się bez bicia, ilu z was chciałoby pocisnąć swojemu przełożonemu bo jest na niego maksymalnie wkur..iony za podejmowanie idiotycznych decyzji, tyle że nie ma na to odwagi bo wyleciał by od razu z tyrki?Jestem święcie przekonany, że baaardzo wielu. Tu Feio pokazał, że ma "big cojones". Ryzykując utratę pracy powiedział wprost co go trapi i za to należy mu się szacunek. 👏💪 odpowiedz

Auror - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dobrze wiedzieli, kogo zatrudniają. Krewkiego Portugalczyka, dobrego trenera, który czasem nie panuje nad emocjami.

Do tego człowieka trzeba mieć odpowiednie podejście, ale nie warto go zwalniać, bo wszyscy stracą.

odpowiedz

s - 3 godziny temu, *.chello.pl Proponuję kibicowską zrzutkę na karę Fejo. Jeśli po meczu Mioduski miał jakiekolwiek pretensje o wyniki lub grę, to zasłużył na wszelkie obelgi. odpowiedz

Zainteresowany - 1 godzinę temu, *.chello.pl @s: organizuj zbiórkę w takim razie odpowiedz

Ziggy - 3 godziny temu, *.chello.pl z takimi miernotami gra jeszcze na trzech frontach - to sukces odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Błazenada..Skoro Hera ma mieć więcej do powiedzenia w sprawach sportowych, to gdzie tu miejsce Zielińskiego gdy dojdzie jeszcze nowy dyrektor sportowy? odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @geds: Tu nie chodzi o wyniki i sukcesy. To znaczy chodzi ale nie o to jakie Tobie czy mnie. odpowiedz

Elf - 3 godziny temu, *.. Panie Feio mam nadzieje, ze ladnie pocisnales Mioduskiego i aby wiecej takich sytuacji bylo. Cisnij goscia ile wlezie,pewnie wywali Cie z pracy ale masz chlopie jaja i odwage mu wygarniac prosto w oczy. Brawo i chce wiecej odpowiedz

Przemek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Powinni wywalić tego buraka faje. Ani z niego trener, ani kultury za grosz. Zwykły burak. Na pysk go wywalić. odpowiedz

Kkk - 3 godziny temu, *.pio-net.pl @Przemek: Ile Tobie Miodek płaci? odpowiedz

krislegia - 2 godziny temu, *.matrixinternet.pl @Przemek: jape zamknij i na bułgarską wypad odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Przemek: idź Ty sam się gdzieś wywal. odpowiedz

berg - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @Przemek: sie sprzedales odpowiedz

pio - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Przemek: chciałbyś cieciu żebyśmy się osłabili co ? jesteś z amiki , zawsze proamikowe teksty tu walisz tak jak i u konkurencji, wy mistrza nie wygracie bo macie gen porażki odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Przemek:

Nie pier...l farmazonów.

Wycisnął z tych miernoc ponad stan.

Kłapiesz aby kłapać. odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Jeżeli Feio rzeczywiście zachował się tak, jak opisują niektórzy dziennikarze, to kara jest, niestety, uzasadniona.

Widać, że chłop jest faktycznie bardzo zaangażowany w swoją pracę, w Legii i w wielu sprawach ma rację, ale pewnych granic przekraczać nie można, bo nawet najlepszy trener przy takim zachowaniu nigdzie dłużej miejsca nie zagrzeje. odpowiedz

Kkk - 4 godziny temu, *.pio-net.pl Murem za Feio odpowiedz

Szatan - 4 godziny temu, *.com.pl Mioduski won ty gołodupcu, niszczycielu nasze Legii

Z tym korpodebilem staczamy się cały czas w dół odpowiedz

Legionista - 4 godziny temu, *.net.pl Kibice LEGIA to wy a nie marny prezesina💪 odpowiedz

Praga - 4 godziny temu, *.31.18 Ja calkowicie jestem po stronie Feio i popieram jego wQrwienie.

Oczekuja cudow na 3 frontach, a caly sezon gramy 16 zawodnikami, bo wzmocnien nie bylo.

Gdyby nie kontuzje to ostatnie 2 mecze w LKE bysmy wygrali na miekko. odpowiedz

antybuc - 4 godziny temu, *.plus.pl łapy precz od Feio odpowiedz

Szantosz - 4 godziny temu, *.chello.pl Nie ma co się napinac tylko szkolenia biznesowe, staże może w jakichś klubach z większą kulturą organizacyjną i będzie dobrze. Intencje każdy z nich ma jak najlepsze. Kwestia sposobu ich wyrażania. odpowiedz

Tomo - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Zastanawia mnie jak takie informacje (z szatni) wychodzą na zewnątrz.

Ktoś uprzejmie donosi? 🤔👎 odpowiedz

Praga - 4 godziny temu, *.31.18 @Tomo: tez sie zastanawiam kto jest kretem, albo ilu ich jest. odpowiedz

R323 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Tomo: 👍 odpowiedz

Sarcastico - 5 godzin temu, *.inetia.pl Jeśli z*ebał tego konia trojańskiego jak burą s*kę to dobrze. Może trenerem jest średnim (choć nie wiadomo co by było jakby miał do dyspozycji piłkarzy) ale charakteru i odwagi mu nie brak. Nie mogę powiedzieć, że go nie lubię, a na pewno szanuję. odpowiedz

Praga - 4 godziny temu, *.31.18 @Sarcastico : mocno popieram, trzymaj sie bracie. odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Praga : Spokojnych, harmonijnych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nowym roku. 💪 odpowiedz

RMFC - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Ten pajac nie lubi jak mu się prawdę w oczy mówi. Rozwala Legię od kilku lat, bierze kasę za puchary, mistrzostwo Polski ma gdzieś bo przecież nie trzeba wtedy zawodnikom premii płacić a jak się w Europie pokażą to zawsze można z zyskiem sprzedać i kasę przytulić. Mało pajacowi że chce trenera karać to niech poda nr konta a kibice się zrzucą na tą karę żeby biedny nie głodował w święta odpowiedz

K77 - 5 godzin temu, *.net.pl Jest raptem marnym trenerem, a panoszy się conajmniej jakby bym prezesem odpowiedz

antybuc - 4 godziny temu, *.plus.pl @K77: won dziadu odpowiedz

Asterix_Paranoix - 3 godziny temu, *.chello.pl @K77: Zajmij się lepiej atmosferą w swoim Śląsku i nie popierduj tutaj żałośnie . odpowiedz

Sebo(L) - 5 godzin temu, *.vectranet.pl cytując klasyka: "Feio jak Ty mnie zaimponowałeś w tej chwili!" odpowiedz

cleo - 5 godzin temu, *.orange.pl Czy w tym klubie będzie kiedyś normalnie? odpowiedz

Mariol - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @cleo: Niewiem,ja żyje Legia od 1983 roku i z tą normalnością nigdy nie było za dobrze. odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Dajcie numer konta. Jak Pudlowi mało to ku wpłacę podwójną stawkę. odpowiedz

