Marek Kania wicemistrzem Polski w wieloboju sprinterskim

Panczenista Legii Warszawa, Marek Kania zdobył w Tomaszowie Mazowieckim srebrny medal mistrzostw Polski w wieloboju sprinterskim, tracąc do Damiana Żurka 0.770 pkt. Legionista w dwóch startach na 500m był drugi (35.21 i 35.43s), a na 1000m trzeci (1:10.98 i 1:11.04 min.). Zawody były jednocześnie kwalifikacjami do styczniowych Mistrzostw Europy w wieloboju sprinterskim, które odbędą się w Heerenveen. Mateusz Kania zajął miejsce ósme, a Kacper Czechoski był 16. Wyniki: 500m: 1. Damian Żurek 35.07, 2. Marek Kania 35.21, 3. Piotr Michalski 35.32, 12. Mateusz Kania 36.73, 17. Kacper Czechoski 37.98 1000m: 1. Damian Żurek 1:10.29, 2. Piotr Michalski 1:10.29, 3. Marek Kania 1:10.98, 10. 1:13.31 Mateusz Kania, 25. Kacper Czechoski 1:18.42 500m: 1. Damian Żurek 35.35, 2. Marek Kania 35.43, 3. Piotr Michalski 35.81, 10. Mateusz Kania 36.88, 15. Kacper Czechoski 1:18.40 1000m: 1. Damian Żurek 1:10.63, 2. Piotr Michalski 1:10.79, 3. Marek Kania 1:11.04, 9. Mateusz Kania 1:13.68, 19. Kacper Czechoski 1:18.40 Wielobój sprinterski: 1. Damian Żurek (Pilica) 140.880 pkt. 2. Marek Kania 141.650, 3. Piotr Michalski 141.670 pkt., 8. Mateusz Kania 147.105, 16. Kacper Czechoski 154.640 fot. pzls.pl

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.