Wielka kasa dla Legii za Ligę Konferencji

Niedziela, 22 grudnia 2024 r. 12:24 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa zapewniła sobie grę w 1/8 finału Ligi Konferencji. Dzięki występom i dobrej postawie w tych rozgrywkach, stołeczny zespół zarobił już ok. 10 mln euro, a ma przed sobą jeszcze co najmniej 2 mecze, więc kwota ulegnie zwiększeniu.