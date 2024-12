Spięcie Feio i Mioduskiego w Szwecji

Niedziela, 22 grudnia 2024 r. 13:33 źródło: meczyki.pl

W niedzielę Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl poinformował, że po meczu w Sztokholmie doszło do spięcia między trenerem i prezesem klubu.









- Zgotowało się między Goncalo Feio i Dariuszem Mioduskim. Właściciel miał zejść do zawodników po spotkaniu, by podziękować szatni za jesień i wtedy Feio się odpalił. Doszło do spięcia jeśli chodzi o funkcjonowanie na zasadzie "wy" i "my", transfery i braku pomocy temu zespołowi w temacie np. rozwiązywania kwestii sędziowskich i braku reakcji reakcji ze strony klubu - poinformował Włodarczyk.



Słowa te potwierdził dziennikarze Przeglądu Sportowego, Łukasz Olkowicz.



- Klub musi w końcu rozwiązać konflikt między Goncalo Feio a Radosławem Mozyrko. Albo w jedną stronę, albo w drugą. W innym wypadku będą kłopoty (...) Feio pracuje najwięcej w Legii i myślę, że jest przekonany, że robi najwięcej dla drużyny, dlatego chciałby, by wszystko kręciło się wokół niego. Skoro tyle od siebie daje, to chce mieć większe możliwości - dodał Olkowicz.



Nikomu też nie umknęły słowa z pomeczowej konferencji prasowej, na której Feio powiedział iż nie otrzymał jeszcze żadnych nazwisk piłkarzy, którzy byliby w stanie wzmocnić drużynę wiosną.



Kontrakt Goncalo Feio z Legią obowiązuje do końca sezonu, ale klub ma możliwość automatycznego przedłużenia współpracy o kolejny rok.