Karbownik druga w memoriale Z. Majewskiego

W Zielonej Górze odbyły się zawody Pucharu Polski w ramach memoriału Zbigniewa Majewskiego. W zawodach, w międzynarodowej obsadzie, drugie miejsce zajęła Małgorzata Karbownik z wynikiem 1428 pkt. O trzy punkty lepsza była o dwa lata starsza od niej Niemka, Cicelle Leh. Miejsce piąte, a drugie wśród Polek zajęła Katarzyna Dębska . W rywalizacji do lat 17 najlepszy był Antoni Cisek , a miejsce piątek zajął Dominik Radomyski . Wyniki legionistów: Puchar Polski kobiet: 2. Małgorzata Karbownik, 5. Katarzyna Dębska, 8. Olga Cisek, 11. Maja Biernacka, 14. Hanna Jakubowska, 16. Hanna Matusik, 17. Aleksandra Kazubska Puchar Polski: 11. Maksymilian Dobosz Puchar Polski U-17: 15. Kamila Jakubowska Puchar Polski U-17: 1. Antoni Cisek, 5. Dominik Radomyski, 6. Kajetan Szpryngiel, 17. Jakub Lipka, 19. Tomasz Wasiuk

