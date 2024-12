Zmiany w dziale sportu Legii!

Od 1 stycznia 2025 r. Jacek Zieliński będzie pełnił w klubie nową rolę - zostanie powołany na funkcję doradcy zarządu klubu ds. sportowych. Jacek Zieliński pracował jako dyrektor sportowy od grudnia 2021 roku do grudnia br. W tym okresie Legia dwukrotnie awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji UEFA, zdobyła 20. w historii klubu Puchar Polski i 5. Superpuchar Polski. "Zarząd Legii Warszawa składa podziękowania za dotychczasową pracę Jackowi Zielińskiemu. Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie klub przeprowadzi proces rekrutacji nowego dyrektora sportowego i wzmocni strukturę działu sportu, a w obu tych działaniach będzie również uczestniczył Jacek Zieliński" - poinformowała Legia.

Jano - 53 minuty temu, *.orange.pl tylko żeby kolejny wynalazek się nie trafił, nie żałować kasy i porządnego Dyrektora Sportowego i dobre transfery bo 12 zawodnikami bez bramkarza nie pociągniemy! odpowiedz

Zieliński po co w zarządzie? - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Co może wnieść ten gość w strategii zarządzania klubem? Chyba tylko to ,żeby brać pieniądze za darmo odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Koniecznie zwolnić tex Mozyro! W ich miejsce poważny dyrektor sportowy, a ja mogę być doradcą 😜 odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Czyli teraz nowego dyrektora sportowego będzie zatrudniał Jacek Zieliński? Dobrze rozumiem? odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.plus.pl Halo,zaraz a co ma do powiedzenia nr Nsame i kilku innych? odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dyrektor sportowy :

Daniel Lijuboja odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Święty Mikołaj w tym roku nie z Finlandii, a z Portugalii i nie ma białej brody, lecz czarną. odpowiedz

Auror - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tiago Lenho z Portugalii. Gość ma nie tylko kontakty, ale nieprzeciętny talent do ściągania zawodników, z możliwością późniejszego, sporego zysku.

Młody - 36 lat, dogadają się z Feyo, bez problemu.

Zarobki też nie będą problemem

odpowiedz

Dundersztyc i Pepe - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kabaret ciąg dalszy oni teraz Dyrektora będą szukać jak już wzmocnienia są potrzebna no jaja jak berety żadnego Skautingu nie ma to jest szukanie piłkarzy bo znajomości kto co poleci i z YouTube potem oglądają dramat jak to jest zarządzane wszystko odpowiedz

Coach biedronka - 2 godziny temu, *.stimo.net Chyba Pan Dariusz Mioduski czytał komentarze, pisałem żeby go przenieść na inne stanowisko,co do transferów to niech Fejo zadecyduje czy dane kandydatury wzmocnią zespół,albo lepiej wypożyczyć na pół roku z klauzula wykupu. Jedynie Vinagre mnie przekonuje z zaciągu,luquinias nie jest wart 2 miliony euro.Potrzebujemy stopera,prawego obrońcy,skrzydłowego i przy obecnym poziomie conajmniej 2 napastników.

5 zawodników na już i w lecie rozgrywający.

Odejdą Kapuadi,Jędrzejczyk,Pekhart,Celhaka,Nsame

Koniecznie Goncalves i Alfarela. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak widać Jacuś tylko stołek zmienia. Z asystenta trenera na trenera. Z trenera na dyrektora akademii. Z dyrektora akademii na dyrektora sportowego. Z dyrektora sportowego na doradcę zarządu. Transferu jednego nie potrafił zrobić a teraz będzie innym doradzał jak mają pracować? I tak się ślizga od lat ze stołka na stołek pozorant jeden. Jak się d... pali to zmienia stołek i pali głupa.

1 stycznia otwiera się okienko transferowe a my nawet człowieka od transferów nie mamy. odpowiedz

a co niektorzy to awans hahaha - 2 godziny temu, *.play-internet.pl swojego nieuacznika musieli gdzies upchac😂😂😂 mierny bierny ale wierny odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No cóż, z JZ transfery były by pewnie słabe, a bez niego nie będzie ich wcale, na jedno wychodzi.

Nie sądzę że nowa osoba ogarnie coś wartościowego w tym okienku.

Natomiast muszę odszczekać, nie sądziłem że Miodek odpali Jacusia. Chyba że sam JZ stwierdził że nie ma sensu się kopać z Feio i poprosił o przeniesienie. odpowiedz

XXXX - 2 godziny temu, *.play-internet.pl 🙂😊😃😁🥳👍🎉🍻👏🖐🖐🖐🖐🖐

Nareszcie tak jak już wcześniej mówiłem/

Witamy Panie Masłowski.







Zgłaszam pierwszą kandydaturę napastnika bez kontraktu.

🖐Mislav Orsic odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Stołki tylko zmieniają jak za ajtijaja. Zygo za mik_asa,mik_as za kosma_e,kosma_a za zygo. odpowiedz

expert - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Brać Tego Masłowskiego z Jagieloni i to na cito odpowiedz

WoLa - 3 godziny temu, *.centertel.pl Faja liściuj dzbana Zielińskiego przy pierwszej okazji. odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Oby tylko Mozyrki nie wzięli. Bo radość przemieni się w lament. odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.play-internet.pl z Masłowskim czy nie tu już nie ma czasu. 6 stycznia przygotowania do nowego sezonu, z początkiem lutego start ligi. Wzmocnienia potrzebne na już a nie dopiero poszukiwanie dyrektora sportowego. Dyletanci!!! odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.play-internet.pl :))) jeden drogi urzędnik więcej odpowiedz

hen ryk - 3 godziny temu, *.net.pl Zieliński twoje miejsce to Suwałki. Wara od Legii. Gdzie mistrzostwa? za twojej kadencji? odpowiedz

Prezes Mioduski - 4 godziny temu, *.orange.pl Pragnę uspokoić wszystkich, że nową funkcją Zielińskiego będzie pełnienie funkcji. odpowiedz

Zdzicho - 4 godziny temu, *.16.195 Dobrze, że go odsuneli. Ta rola go przerastała. Poza tym jakie zna języki, jakie ma kontakty. Całe życie kopał w kraju odpowiedz

Kondziu - 4 godziny temu, *.centertel.pl Dobry mają timing z tą zmianą, niech ich szlag! Robią casting na nowego dyrektora sportowego w momencie kiedy czas podejmowania kluczowych decyzji odnośnie transferów🤬! odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Kondziu: Z góry zakładają nikogo nie kupować, dlatego timing jest bardzo dobry, bo będą mieć usprawiedliwienie, że nowy dyrektor nie miał czasu wdrożyć swoich pomysłów transferowych. odpowiedz

Maik83 - 4 godziny temu, *.centertel.pl Masłowski jako zbawca Legii wzieliśmy najlepszego piłkarza z jagi nic to nie dało i dyrektor nie pomoże Jagiellonia to nie Legia dwa odległe światy👀 odpowiedz

(L) eonardo - 4 godziny temu, *.com.pl Komunikat jak w typowej korporacji. "Pani dyrektor Działu Personalnego tak dobrze sprawowała dotychczasową funkcję że w docenieniu zasług od Nowego Roku będzie sprawować funkcję Dyrektora Serwisu Technicznego. Zarząd doceniając jej kompetencje (zwłaszcza wykształcenie kierunkowe - anglistyka na UW) życzy naszej koleżance kolejnych sukcesów na nowym stanowisku" .

Tak i w przypadku pana Jacka, ale jest to jakieś rozwiązanie na teraz, czy ciąg dalszy da nową jakość w transferach Legii - się okaże odpowiedz

Szantosz - 4 godziny temu, *.chello.pl Dawać Maslowskiego🙂 odpowiedz

expat - 4 godziny temu, *.34.228 Mam nadzieję że przyjdzie Masłowski i zaczną się sensowne transfery. Ciekawy jestem co się stanie z Mozyrko po przyjściu nowego dyrektora sportowego mając na uwadze jego konflikt z Feio. Nowy dyrektor będzie miał też wpływ na obsadzenie funkcji trenera. Nie wierzę żeby teraz Feio poleciał, ale na dłuższą metę nie wiem jak to będzie. On prędzej poleci za jakąś akcję niż za wyniki sportowe.



Jednym słowem będzie się działo. odpowiedz

Browar - 4 godziny temu, *.chello.pl Zgłaszam swoją kandydaturę... Gorszy od Ziela nie będę... odpowiedz

Sebo(L) - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Myślę,że nowe stanowisko Zielińskiego to tylko forma "zadośćuczynienia" za pozbycie go funkcji dyrektora sportowego.Nie chcąc wyrzucać go z klubu stworzono dla niego nowy twór jakim jest... doradca zarządu klubu. odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 5 godzin temu, *.mm.pl A kiedy zmiany w sztabie trenerskim? Bramkarze się uwsteczniają.... odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Malarz spadaj do Bełchatowa: Arek musiał zrobić ci coś strasznego skoro świata poza nim nie widzisz… odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Malarz spadaj do Bełchatowa: serio, coś w tym jest. Legia na przestrzeni lat miała bramkarzy naprawdę bardzo dobrych . Od czasu kiedy trenerem bramkarzy został Malarz poziom tej pozycji w klubie spadł drastycznie odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 3 godziny temu, *.mm.pl @Wycior: Poszukaj sobie jakie "mądrości" wygadywał w ViaPlay o bronieniu nogami, to może zmienisz zdanie. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Poczekajmy, zobaczymy kogo wybiorą, ocenimy. Wiadomo było, że Jacka nie wyrzucą z klubu tylko dostanie nową funkcję. Myślę, że to dobry ruch, lepiej spróbować zmienić niż zostawić tak jak było. Oby zmiana na lepsze! odpowiedz

Slawek - 5 godzin temu, *.chello.pl u nasz mówią ,że na miejsce Zielińskiego maja zatrudnić Daniela Obajtka odpowiedz

PrzemoL - 5 godzin temu, *.221.5 I jest pierwszy prezent na święta odpowiedz

Sarcastico - 5 godzin temu, *.inetia.pl Feio już robi porządki świąteczne. odpowiedz

KowaL - 5 godzin temu, *.47.80 Składam CV i pół basa dla Pana Jacka! odpowiedz

Wwa - 5 godzin temu, *.centertel.pl Awansował jaja a to Boże Narodzenie odpowiedz

lenin - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Doradca doradcy śmiech na sali . Na plus trzeba mu zapiać zatrudnienie Fejo👍 odpowiedz

K - 5 godzin temu, *.info.pl Presja ma sens ! Może w koncu przyjdzie ktoś ze zmysłem to tej pracy... odpowiedz

ZenekL3 - 5 godzin temu, *.autocom.pl No, jeśli Zieliński ma wybierać dyrektora sportowego, to spodziewam się jakiegoś budowlańca z Korsyki. odpowiedz

