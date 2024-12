Wszołek wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów

- Wszołek już w styczniu może on podpisać kontrakt z nowym klubem, który wszedłby w życie po zakończeniu sezonu (...) Skrzydłowy dostał wstępne propozycje od nowych klubów, zainteresowane jego usługami są drużyny z Serie A oraz z ligi cypryjskiej - czytamy na meczyki.pl. Wszołek po raz pierwszy trafił do Legii w sezonie 2019/20. W czerwcu 2021 roku zdecydował się jednak nie przedłużać wygasającego kontraktu i jako wolny zawodnik odszedł do Unionu Berlin. Niemiecka przygoda nie była jednak udana i już w zimowym okienku transferowym sezonu 2021/22 powrócił w ramach wypożyczenia do stołecznej drużyny, by po zakończeniu rozgrywek ponownie zostać wykupionym na stałe. Wcześniej występował w angielskim QPR i włoskiej Sampdorii i Hellasie Verona. W obecnym sezonie, jeden z kapitanów zespołu, wystąpił 30-krotnie, zdobył 4 bramki i 6 asyst. 32-latek łącznie zagrał w barwach Legii 190 razy, strzelił 35 bramek i zaliczył 47 asyst. Zdobył z nią dwa mistrzostwa Polski oraz po jednym pucharze i superpucharze kraju.

(L) eonardo - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl Obok Augustyniaka chyba największy walczak w Legii w obecnym sezonie. Nie wszystko zawsze mu wychodzi idealnie, ale łatwo się nie poddaje i relatywnie mało "kontuzjogenny", nie jest kruchy jak jego niektórzy koledzy z zespołu. Ja uważam że warto przedłużyć kontrakt, tym bardziej ze zimą nie spodziewam się konkretnych wzmocnień ( konflikt na górze pewnie będzie się tlił), a zawodnik na wylocie może na wiosnę wrzucić na luz. odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Tylko skok na kasę maiałby dla niego sens.

Inaczej nie ma sensu ochodzić. Sprotowo nigdzie indziej nic nie osiągnie. Jak pojdzie do topowego klubu (srednia Seria A itp) to ławka i tyle.

Jak pojdzie do klubu na poziomie (L) to max poł roku gry. Tam nie bedzie mógł liczyć na wyrozumiałość i kolejne szanse. U nas miał nie jeden dołek (w każdym sezonie) i zawsze z niego wychodził. W (L) znamy jego wartość i dostaje zawsze szanse na poprawe, nie jedną. Za granicą starego zawodnika od razu skreślą. Gdy miał 29 lat już patrzyli na niego jak na starego nie rokującego. Teraz to tylko może wydoić od kogoś kasę. W (L) może liczyć na b. dobre zarobki (ale nie rewelacyjne), regularną grę, szacunek i uznanie. odpowiedz

