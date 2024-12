Koszykówka

Zapowiedź meczu z GTK Gliwice

Piątek, 27 grudnia 2024 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W sobotę koszykarska Legia rozegra ostatnie spotkanie w roku 2024 - nasz zespół czeka wyjazdowy mecz z GTK Gliwice. Po niespodziewanej porażce z beniaminkiem z Wałbrzycha, legioniści będą chcieli wrócić na właściwe tory i potwierdzić swoje wysokie możliwości, co zaprezentowali m.in. w meczu w Sopocie.



Gliwiczanie po 11. kolejkach Orlen Basket Ligi zajmują 11. miejsce w tabeli z bilansem 5-6 i jeśli chcą zagrać w turnieju finałowym Pucharu Polski, który będzie miał miejsce w połowie lutego w Sosnowcu, muszą szukać punktów, by wyprzedzić rywali ze Stargardu, Słupska, czy Lublina. Przypomnijmy, że liczyć się będą wyniki piętnastu pierwszych kolejek, więc czasu na poprawę miejsca w tabeli nie ma zbyt wiele.



GTK ma za sobą trzy kolejne mecze rozrywane na wyjazdach, w których wywalczył dwie wygrane - podopieczni Pawła Turkiewicza (pracuje w klubie kolejny sezon) przed Świętami zwyciężyli w Toruniu (+1), wcześniej zaliczyli nieznaczną porażkę we Włocławku (-8) oraz wygraną w Ostrowie Wielkopolskim (+12). W każdy z tych spotkań wyniki były wysokie - GTK w ostatnich tygodniach rzadko kiedy rzuca mniej niż 83 pkt. Średnia zdobywanych przez nich punktów wynosi 86,3 - to wynik lepszy niż osiąga Legia. Różnica polega na obronie, w której GTK traci średnio o 10 punktów więcej od Legii - mianowicie aż 90,5 na mecz. Ekipa z Górnego Śląska na własnym parkiecie wygrała trzy pierwsze mecze w tym sezonie - ze Śląskiem, MKS-em i Startem, ale w dwóch kolejnyc domowych spotkaniach musiała uznać wyższość rywali - punkty stracili z Dzikami (-12) oraz Spójnią (-14).









W zespole naszych rywali bardzo dobrze radzi sobie Kacper Gordon, który końcówkę ostatniego sezonu spędził w Legii. W Gliwicach Gordon może liczyć na ponad 17,5 min. na mecz, a w tym czasie zdobywa 8.0 pkt. i 3.6 as. Najlepszym strzelcem zespołu jest słowacki rozgrywający, Mario Ihring (śr. 16.0 pkt., 9.5 as. i 39.6% za 3). Zawodnik, który przed kilku laty zaliczył kilka występów w Anwilu (w sezonie 2017/18), ostatni sezon spędził na Węgrzech, w Atromeromu SE, wcześniej tylko przez krótki czas występował w drużynie z bardzo mocnej ligi - tj. w Syntainics MBC w niemieckiej Bundeslidze. Zdecydowaną większość kariery spędził w klubach z Węgier, Słowacji, Estonii, czy Chorwacji. To od jego dyspozycji w dużej mierze zależy gra GTK, więc zarówno Andrzej Pluta, jak i Jawun Evans będą mieli trudne zadanie.



Ważną postacią w rotacji gliwickiego zespołu ma również Chris Czerapowicz, który do GTK trafił w trakcie poprzedniego sezonu, w wcześniej na naszych parkietach wyróżniał się w barwach Miasta Szkła Krosno (2016/17). Szwedzki skrzydłowy zdobywa 12.0 pkt., notuje 5.0 zb. i 1.5 as. Czwarty sezon na polskich parkietach występuje łotewski skrzydłowy, Martins Laksa (śr. 11.7 pkt., 4.8 zb.), który podobnie jak Czerapowicz został w Gliwicach po ostatnich rozgrywkach. Drugi sezon z kolei w Gliwicach gra także środkowy, Łukasz Frąckiewicz - zdobywa 11.1 pkt. w ciągu 23 min., do czego dokłada 6.2 zb. Frąckiewicz jest jedynym graczem gliwickiej drużyny, który nie grozi rzutem z dystansu.



W strefie podkoszowej Frąckiewicz rywalizuje o miejsce z Malikiem Toppinem (śr. 10.8 pkt., 4.4 zb. i 47.8% za 3 pkt.), który ostatni sezon spędził w Unionie Mons-Hainaut w Belgii, wcześniej występował w Bułgarii, na Litwie, czy Finlandii. Na pozycji rzucającego obrońcy występuje Amerykanin, Matt Milon (śr. 10.3 pkt., 3.6 zb., 40.5% za 3), który ostatnio grał w Szwajcarii, a wcześniej w Rumunii. Wobej kontuzji Milona, gliwiczanie zdecydowali się na sprowadzenie na miesiąc Tyree Eady'ego, który zadebiutował w GTK w ostatnim meczu w Toruniu. Może występować na pozycjach 2-3, a ostatnio grał w lidze fińskiej, gdzie trafiał 46.5% rzutów za 3 pkt. Na dwójce ponad 20 minut co mecz dostahe 20-letni Kuba Piśla (śr. 7.0 pkt.). Mniejsze role odgrywają, ale mogą liczyć na średnio 7 minut na parkiecie - Aleksander Busz (20-letni niski skrzydłowy) oraz Michał Jodłowski (mierzący 208 cm silny skrzydłowy, mogący występować również jako środkowy).









Legioniści po meczu z Górnikiem Wałbrzych dostali chwilę wolnego na Święta, by mogli spędzić Wigilię z najbliższymi, ale już w pierwszy dzień Świąt wrócili do pracy. Do poprawienia względem meczu z Górnikiem, będzie przede wszystkim defensywa. Wtedy mocno odczuwalny był brak w drugiej połowie Mate Vucicia, który narzekał na lekki uraz, a trener w związku z tym dał dłużej pograć Shawnowi Jonesowi. Chorwacki podkoszowy jest już w pełni sił, gotowy do walki o ósme ligowe zwycięstwo, które umocniłoby nasz zespół w czołówce tabeli OBL.



Legia wygrała ostatnie trzy spotkania z GTK, w tym dwa w Gliwicach. Szczególnie pamiętne byo to z kwietnia 2023 roku, kiedy do rozstrzygnięcia konieczne były cztery dogrywki. Wówczas Kyle Vinales zdobył 49 punktów, trafiając 8 trójek. Pod koniec ostatniego sezonu legioniści wygrali w Gliwiach 105:100, a Christian Vital zdobył wówczas 36 pkt. i trafił 5 rzutów za 3 pkt.



Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę, 28 grudnia o godzinie 15:30 w Małej Arenie Gliwice. Bilety normalne kosztują 25 złotych przy zakupie przez Internet oraz 30 zł w dniu meczu w kasach biletowych. Dzieci do lat sześciu wchodzą na trybuny bezpłatnie. Sprzedaż prowadzona jest TUTAJ. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć na Emocje.TV.



TAURON GTK GLIWICE

Liczba wygranych/porażek: 4-6

Liczba wygranych/porażek u siebie: 3-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,3 / 90,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,9%



Skład: Mario Ihring, Kacper Gordon, Samuel Gusławski (rozgrywający), Tyree Eady, Matt Milon, Dominik Kondratowicz, Kuba Piśla (rzucający), Martins Laksa, Aleksander Busz, Chris Czerapowicz, Michał Jodłowski (skrzydłowi), Malik Toppin, Łukasz Frąckiewicz, Mikołaj Jopek (środkowi).

trener: Paweł Turkiewicz, as. Wojciech Jagiełka



Najwięcej punktów: Mario Ihring 176 (śr. 16,0), Chris Czerapowicz 132 (12,0), Martins Laksa 117 (11,7), Łukasz Frąckiewicz 122 (11,1), Malik Toppin 119 (10,8).



Przewidywana wyjściowa piątka: Mario Ihring, Kuba Piśla, Martins Laksa, Michał Jodłowski, Łukasz Frąckiewicz.



Wyniki: Śląsk (d, 91:73), King (w, 97:76), MKS Dąbrowa (d, 81:79), Start (d, 110:105), Zastal (w, 98:83), Dziki (d, 64:76), Czarni (w, 98:84), Spójnia (d, 83:97), Stal (w, 85:97), Anwil (w, 96:88), Twarde Pierniki (w, 91:92).



Ostatnie mecze obu drużyn:

29.03.2024 GTK Gliwice 100:105 Legia Warszawa

01.12.2023 Legia Warszawa 83:81 GTK Gliwice

08.04.2023 GTK Gliwice pd. 135:136 Legia Warszawa

11.12.2022 Legia Warszawa 61:84 GTK Gliwice

27.01.2022 Legia Warszawa 86:73 GTK Gliwice

16.09.2021 GTK Gliwice 78:75 Legia Warszawa

17.03.2021 GTK Gliwice 80:89 Legia Warszawa

20.11.2020 Legia Warszawa 95:85 GTK Gliwice

10.12.2019 GTK Gliwice d.95:94 Legia Warszawa

20.04.2019 Legia Warszawa 84:67 GTK Gliwice

06.01.2019 GTK Gliwice 86:71 Legia Warszawa

11.02.2018 GTK Gliwice d.94:101 Legia Warszawa

29.10.2017 Legia Warszawa 78:88 GTK Gliwice

20.05.2017 GTK Gliwice 65:74 Legia Warszawa (finał I ligi)

13.05.2017 Legia Warszawa 75:70 GTK Gliwice (finał I ligi)

12.05.2017 Legia Warszawa 90:80 GTK Gliwice (finał I ligi)

11.03.2017 GTK Gliwice 66:79 Legia Warszawa (I liga)

25.11.2016 Legia Warszawa 78:74 GTK Gliwice (I liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 11-7

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,6 / 80,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,7%



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 238 (śr. 21,6), Andrzej Pluta 124 (11,3), Michał Kolenda 119 (10,8), Mate Vucić 106 (9,6).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91).



Termin meczu: sobota, 28 grudnia 2024 roku, g. 15:30

Adres hali: Gliwice, ul. Akademicka 50 (Mała Arena Gliwice)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) oraz 25 zł (normalne)

Pojemność hali: 1250 miejsc

Transmisja: Emocje.TV