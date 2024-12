Podsumowanie ocen piłkarzy Legii

Komentarze (4)

der - 58 minut temu, *.centertel.pl Włodarczyk za wysoko ;) odpowiedz

Bartek - 59 minut temu, *.orange.pl Dlatego zastanawia mnie czemu nie gra Ziółkowski. Zawsze prezentuje się solidnie, jest młody, ma świetne warunki fizycze. Jak gra to widać, że jest pewny siebie. To materiał na przyszłego reprezentanta, poza tym juniorzy nie łapią zbyt wiele minut. Jesteśmy na ostatnim miejscu w tym sezonie. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 15 minut temu, *.cdn77.com @Bartek: bo jest za dobry, jak byvgrał to by go musieli sprzedać za 10 melonów a tak to pójdzie za czapkę gruszek 😜 odpowiedz

1000 lat przeminie ŻYLETA NIE ZGINIE - 1 godzinę temu, *.217.37 Widać gdzie jest przereklamowana Kapusta. odpowiedz

