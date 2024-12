Arka chce pozyskać Kuna

Nie jest jednak powiedziane, że Kun trafi do Arki już zimą, ponieważ ma ważny kontrakt z Legią jeszcze przez ponad rok. Pomocnik grał w zespole z Gdyni w sezonie 2017/18, skąd trafił do Rakowa. W Legii Kun rozegrał 56 spotkań, w których zdobył 1 bramkę.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dopłacić i oddać odpowiedz

juz jesteśmy na lotnisku - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl mam info,że odchodzi Kun od nas a przychodzi Akun już leci z Dubaju⚽️ odpowiedz

Afro - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jego odejście tylko na plus. Jak coś miał, to nie umiał tego pokazać. odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.mm.pl Oddać natychmiast i dopłacić.

Stopniowo i konsekwentnie usuwać parodystów i miernoty piłkarskopodobne z Legii. odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Oddać i spokój młodzi czekaja lepsi technicznie, może nie tak szybcy. odpowiedz

Xuv - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zapakować rzeczy w walizki i z życzeniami udanych świąt podesłać do Gdyni zanim się rozmyślą odpowiedz

Duchu - 1 godzinę temu, *.47.122 Nareszcie odpowiedz

Mądrala 0,7 - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Szerokosci ... odpowiedz

Midson - 2 godziny temu, *.chello.pl Walczak z gazem. Ma swoje wady ale idealne uzupełnienie składu, nie oddawałbym Patryka odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.