Futsal

Widzew Łódź 2-0 Legia Warszawa

Poniedziałek, 6 stycznia 2025 r. 20:44 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 16. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z Widzewem Łódź 0-2. Obydwie bramki padły przed przerwą. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 10 stycznia w ramach 1/32 finału Pucharu Polski z LKS Różyca. 15 stycznia zmierzą się z BSF Bochnia.









Już w pierwszej akcji meczu ba bramkę uderzył Victor Delgado, ale bramkarz Widzewa poradził sobie z tym strzałem. W odpowiedzi niecelnie uderzał Kamil Kucharski. W 3. minucie Tomasz Warszawski musiał się wykazać po strzale Krystiana Medona, a po dobitce Erica Sylli mieliśmy rzut rożny. W 11. minucie w doskonałej sytuacji znalazł się Jefferson Ortiz, który miał prawdziwą autostradę do bramki Legii. Zawodnik Widzewa skutecznie uderzył na bramkę, dając swojej drużynie prowadzenie 1-0. W 14. minucie Aaro Paappanen znalazł się przed bramką, obrócił i pewnie podwyższył prowadzenie. W 15. minucie legioniści nie wykorzystali niezłej okazji. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie.



Legioniści ruszyli do ataków na początku drugiej części spotkania. Gospodarzy uratował jednak słupek. Potem jednak do głosu doszli zawodnicy Widzewa. Niewiele było strzałów na bramkę z obu stron. W 30. minucie bramkarz Widzewa miał mnóstwo szczęścia, ponieważ wybronił uderzenie z bardzo bliskiej odległości, leżąc już na parkiecie. Legioniści błyskawicznie mieli dwie kolejne sytuacje, jednak nie wykorzystali żadnej z nich. W 38. minucie to gospodarze trafili w obramowanie.



Widzew Łódź 2-0 (2-0) Legia Warszawa

1-0 - 11' Jefferson Ortiz

2-0 - 13' Aaro Paappanen



Widzew: 77. Kamil Izbiański, 7. Jefferson Ortiz, 8. Adrian Ramirez, 27. Kamil Kucharski, 99. Arkadiusz Szypczyński

rezerwa: 1. Dariusz Słowiński, 14. Hubert Dąbrowski, 6. Aaro Paappanen, 9. Eric Sylla, 17. Krystian Medon, 18. Stanisław Jaśkiewicz, 20. Gracjan Milczarek, 23. Filip Vaktor



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 9. Michał Klaus, 10. Rui Pinto, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 2. Paweł Gajek, 8. Denis Lifanow, 14. Fabinho, 15. Christian Rodriguez, 17. Maciej Pikiewicz, 21. Oskar Szczepański



żółte kartki: Fabinho



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal