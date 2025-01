Legia Warszawa 72-88 Arka Gdynia

W meczu 13. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa przegrali z Arką Gdynia 72-88. W pierwszych dwóch kwartach nieco lepsi byli gospodarze, którzy uzyskali niewielką przewagę. Po zmianie stron do głosu doszli goście - w trzeciej kwarcie odskoczyli Legii na 12 punktów i nie oddali prowadzenia do samego końca.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Mati - 41 minut temu, *.waw.pl Jak najszybciej zmienić tego Trenera i Cela to jakiś dramat Ani składu ani ładu a ten łysy prezes Jankowski na już potrzebne jeszcze 2 transfery i to solidnych graczy odpowiedz

Syn księdza - 43 minuty temu, *.play-internet.pl Wstyd teraz przegrajcie z pingwinami i bezludna wyspa.....widzę ten sezon to tragedia....💩 odpowiedz

ddd - 45 minut temu, *.centertel.pl 💩💩💩 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.