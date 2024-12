Najpopularniejsze filmy 2024 roku

Poniedziałek, 30 grudnia 2024 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W 2024 roku nie brakowało efektownych opraw przygotowanych przez kibiców Legii Warszawa. Doping na stadionie przy Łazienkowskiej również stał na wysokim poziomie. Wszystko to mogliście zobaczyć na naszych filmach na kanale Legionisci_com na YouTube. Poniżej prezentujemy zestawienie 10 najchętniej oglądanych filmów z ostatnich 12 miesięcy. Zachęcamy także do subskrybowania naszego kanału na YT. Zapraszamy do oglądania!











#10

Welcome to the Jungle. Oprawa kibiców Legii na meczu Ligi Konferencji z Aston Villą (3-2). Warszawa, stadion Legii - 21.09.2023

100 tys. wyświetleń











#9

Przydałoby się trochę polotu... - oprawa Legii na meczu z Ruchem Chorzów (2-0). Chorzów, Stadion Śląski, 09.02.2024

21 tys. wyświetleń











#8

Sen o Warszawie + pokaz piro na meczu Legia - Pogoń (1-1). Warszawa, stadion Legii - 02.03.2024

27 tys. wyświetleń











#7

Bycza oprawa ULTRAS LEGIA na meczu z Realem Betis (1-0). Warszawa, stadion Legii - 03.10.2024

27 tys. wyświetleń











#6

GIGA RACOWISKO NA LEGII! na meczu z Widzewem (2-1). Warszawa, stadion Legii - 03.11.2024

31 tys. wyświetleń











#5

Żyleta: Gdybym jeszcze raz miał urodzić się na Żylecie. Doping kibiców Legii Warszawa podczas meczu z Jagiellonią Białystok (5-1). Warszawa, stadion Legii - 12.05.2023

77 tys. wyświetleń











#5

Kibice Legii dopingują Arkadiusza Wrzoska na Torwarze. Warszawa, Torwar.

36 tys. wyświetleń











#3

Surprise, surprise! Oprawa meczu Legia - Molde. Warszawa, stadion Legii - 22.02.2024

94 tys. wyświetleń











#2

Legia w Wiedniu. Przemarsz, doping i oprawa. Wyjazd blisko 2 tysięcy kibiców Legii Warszawa do Wiednia na mecz z Austrią (5-3). Wiedeń, 17.08.2023

333 tys. wyświetleń











#1

Kibice Legii: refugees welcome. Oprawa na meczu z Warszawa, stadion Legii - 21.09.2023

141 tys. wyświetleń









Więcej filmów na naszym Youtube.