Ziółkowski może odejść za granicę?

Ziółkowski trafił do stołecznej drużyny w lipcu 2022 roku z Polonii Warszawa. Dla wychowanka Wichru Kobyłka obecny sezon jest drugim w pierwszej drużynie "Wojskowych", wcześniej występował w zespołach juniorskich i III-ligowych rezerwach. W "jedynce" zadebiutował w maju 2024 roku, w przegranym 0-3 spotkaniu z Radomiakiem Radom, krótko po tym, jak pierwszym trenerem został Goncalo Feio. Do tej pory w barwach stołecznych wystąpił 14-krotnie. Na początku obecnego sezonu wydawało się, że będzie jednym z podstawowych obrońców, wychodził często w pierwszym składzie, jednak szybko stracił swoją pozycję i usiadł na ławce rezerwowych. Łącznie, we wszystkich rozgrywkach, wystąpił 11 razy (576 minut), zdobywając 1 asystę. Portal Transfermarkt wycenia Ziółkowskiego na 1,2 miliona euro. RSC Anderlecht to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w Belgii. Łącznie zdobył 34 mistrzostwa kraju, 9 pucharów kraju i 13 superpucharów. W latach 70. i 80. XX wieku sięgał również po tytuły na arenie europejskiej. W zeszłym sezonie zakończył rozgrywki na 3. miejscu i obecni, z 33. punktami na koncie, również znajduje się na najniższym stopniu podium. Anderlecht świetnie radzi sobie również w Lidze Europy, gdzie po 6. kolejkach ze zdobyczą 14. punktów i brakiem porażki, zajmuje 3. pozycję w fazie ligowej.

Jednym z największych talentów obecnym w pierwszym zespole Legii jest Jan Ziółkowski . We wrześniu 19-latek podpisał z klubem nowy kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata, jednak według informacji Pawła Gołaszewskiego z portalu Piłka Nożna defensorem zaczęły interesować się zagraniczne kluby. Jednym z zainteresowanych zespołów ma być belgijski RSC Anderlecht.

Maverick - 9 minut temu, *.play-internet.pl NIE PUSZCZAC!!!!!!No chyba że za.15 mln.euro.Ale żadne 1.3 mln.Nie wyprzedawać Polaków!!!Niech biorą Kapuadiego albo Pankova bądź Barcie.A młody niech pogra parę lat,niech ogra się w lidze oraz europejskich pucharach a potem transfer.I nie jakiś Anderlecht tylko REAL.Choc wiadomo że to prawie niewykonalne ale na pewno jakiś dosyć mocny klub europejski.Skoro Kiwior może wystepowac w Arsenal to dlaczego Ziółkowski trafić tak nie moze?? odpowiedz

Obcy - 13 minut temu, *.t-mobile.pl W Legii pomijany. Grają słabsi. Co go tu trzyma? Dla mnie przyszły reprezentant Polski. odpowiedz

Mateusz z Gór - 32 minuty temu, *.orange.pl Szczerze, nie ma co go trzymać skoro i tak nie gra. Tylko, żeby sprzedaż miała sens, to potencjalny kupca musiałby przepłacić jak za Muciego, bo Legia i tak raczej zaakceptuje śmieszną kwotę za Ziółkowskiego. I powinna być to kwota powyżej 5 mln euro minimum, a najlepiej zakręcić się koło 10. Muci odszedłby gdzie indziej za 1/3 tego co oferowali Turcy, bo Legia była skłonna te oferty akceptować, ale Besiktas w ostatniej chwili wyskoczył z absurdalną ofertą. I pewnie za Ziółkowskiego Legia też się skusi na byle jaką kasę, jak nikt nie będzie chciał zapłacić dużo. odpowiedz

Klasyk - 35 minut temu, *.158.19 Chłopak dobrze w ekstraklasie się nie pokazał już transfer za granicę...hahah żenada odpowiedz

majusL@legionista.com - 42 minuty temu, *.174.42 Lepiej oddać kuna celhake guala i chodyne a młody niech zostanie. Ludzie ogarnijcie się!!! odpowiedz

Jimmy L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niech zostanie w Legi, za wcześnie na nowy klub. Tutaj ma szanse grać a tam nie wiadomo. Po za tym potrzebny ma wiosnę w naszym klubie. Gramy o finał LK . odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Paradoksalnie liga belgijska jest mniej siłowa,a bardziej techniczna, więc mógłby się bardziej pokazać jak ten młody Chorwat Vusković co grał w Radomiaku a teraz wymiata w Westerlo.To dla niego szansa,bo Belgia to świetna szkoła.Powinien iść. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Anderlecht 33 pkt na 3 miejscu w zeszłym sezonie 3 w lidze Europy 3 wiecznie 3 :D odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Za milion to mogą dostać Burcha albo Barcie. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 20 minut temu, *.cdn77.com @Wycior: Barcia to po ostatnich meczach to już 5 Melonów kosztuje, a Ziółkowskiego minimum 10, ale Miodek jak zwykle sprzeda za wiadro gruszek, którym jak wiadomo do melonów jest daleko ;) odpowiedz

