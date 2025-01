Pierwszy trening w 2025 roku

Poniedziałek, 6 stycznia 2025 r. 18:44 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po godz 16:00 drużyna Legii Warszawa rozpoczęła pierwszy trening w 2025 roku. Nieobecnych było kilku zawodników. Z zespołem ćwiczyła grupa młodych z akademii. Trening odbył się w Legia Training Center na podgrzewanym boisku.









Wszystkie nieobecności były wcześniej zaplanowane i rozpisane przez sztab szkoleniowy. Paweł Wszołek i Bartosz Kapustka dołączą do drużyny w środę. Z kolei Ruben Vinagre, Marc Gual i Luquinhas od jutra zaczynają treningi w hiszpańskiej Olivie pod okiem jednego z asystentów Goncalo Feio - Jose Asiana Clemente. Cała drużyna dołączy do nich w czwartkowe popołudnie.



W zajęciach wziął udział Jean-Pierre Nsame, zabrakło przeziębionego Migouela Alfareli oraz kontuzjowanych Jana Leszczyńskiego i Jakuba Żewłakowa. W sumie sztab szkoleniowy miał do dyspozycji 26 zawodników z pola i 5 bramkarzh.



Grupa nowych młodych z akademii to: Jakub Jędrasik, Oliwier Olewiński, Viktor Karolak, Pascal Mozie i Aleksander Wyganowski. Oprócz nich obecni byli, ci którzy w już w ostatniej rundzie na co dzień ćwiczyli z pierwszą drużyną: Wojciech Banasik, Jakub Zieliński, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak, Jordan Majchrzak, Wojciech Urbański i Jan Ziółkowski.



Drugą część zajęć indywidualnie ćwiczył wracający po urazie Maximillian Oyedele, a nieco wcześniej zajęcia zakończył Rafał Augustyniak.



We wtorek odbędą się dwie jednostki treningowe - o godz. 11 i 17. W środę będę ćwiczyli w samo południe, a w czwartkowy poranek wyruszą na zgrupowanie do Hiszpanii, które potrwa do 19 stycznia.



