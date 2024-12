Rezerwy Legii: Odmłodzenie, które daje nadzieję

Niedziela, 29 grudnia 2024 r. 09:28 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Po zakończeniu poprzedniego sezonu niewiele osób z optymizmem spoglądało na przyszłość III-ligowych rezerw Legii Warszawa. W klubie jednak podjęto decyzję o gruntownej zmianie koncepcji i rozpoczęciu budowy zespołu niemal od podstaw. Analizując zakończoną już rundę jesienną, można dojść do wniosku, że tym razem postawiono na właściwe rozwiązania.









Zmiana o 180 stopni

Latem rezerwy Legii przeszły poważną transformację, której głównym celem było odmłodzenie kadry i pożegnanie się z bardziej doświadczonymi zawodnikami. Nowym trenerem zespołu został Filip Raczkowski, dotychczasowy szkoleniowiec drużyny U19. To właśnie wielu graczy z tej grupy awansowało do III-ligowych rezerw.



Latem z klubem pożegnali się doświadczeni piłkarze, tacy jak Damian Byrtek, Michał Zięba, Igor Korczakowski czy Maciej Radaszkiewicz. Analizując ich statystyki i wkład w zespół, decyzja o rozstaniu wydaje się słuszna, ponieważ większość z nich nie wnosiła znaczącego wpływu na poziom gry w III lidze.



Z rezerwami rozstało się także kilku młodych zawodników, którzy nie odgrywali kluczowych ról w drużynie. Wyjątkami są Franciszek Saganowski, Filip Rejczyk oraz Cyprian Pchełka – ten ostatni został wypożyczony do Stali Stalowa Wola. Inni młodzi gracze znaleźli nowe kluby: Marcel Krajewski przeniósł się do Widzewa Łódź (wcześniej był wypożyczony do Znicza Pruszków), Kacper Knera do Elany Toruń (wcześniej wypożyczony do tego samego klubu), Jakub Murawski do Avii Świdnik (wcześniej Wieczysta Kraków), a Jakub Okusami pozostał w Pogoni Siedlce, do której był wcześniej wypożyczony. Filip Rejczyk, który regularnie grał w rezerwach Legii, teraz występuje na ty samym poziomie w barwach Śląska Wrocław.





Piłkarz mecze w III lidze i PP minuty gole asysty wiek Maciej Radaszkiewicz 10 198 1 0 26 Igor Korczakowski 24 1789 1 1 25 Michał Zięba 20 1333 0 1 24 Kacper Knera - - - - 20 Franciszek Chojak 1 90 0 0 19 Jakub Murawski - - - - 19 Franciszek Saganowski 12 619 0 0 18 Jakub Okusami - - - - 19 Marcel Krajewski - - - - 19 Cyprian Pchełka 28 1155 3 4 17 Damian Byrtek 18 1313 0 2 33 Sebastian Kieraś 21 1210 1 0 20 Filip Rejczyk 8 395 1 0 18



Zespół został wzmocniony głównie przez młodych zawodników z drużyny U19 oraz kilku graczy z pierwszego zespołu, takich jak Marcel Mendes-Dudziński, Jordan Majchrzak i Marco Burch. Wśród transferów wyróżniają się dwie postacie: 31-letni Adam Mesjasz, który dołączył z rezerw Rakowa Częstochowa, oraz powracający do klubu Jakub Jędrasik po nieudanym okresie w Termalice Bruk-Bet Nieciecza.



Niektóre ruchy transferowe okazały się strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza powrót Jędrasika, który godnie zastąpił Cypriana Pchełkę. To pokazuje, że Legia wreszcie zaczęła podejmować trafne decyzje kadrowe, co pozytywnie wpływa na jakość gry rezerw w III lidze.





Piłkarz mecze w III lidze i PP minuty gole asysty wiek Adam Mesjasz 15 1292 1 0 31 Jakub Jędrasik 16 1020 5 4 19