Molde FK rywalem Legii w 1/8 finału Ligi Konferencji. Potem Chelsea lub Kopenhaga

W przypadku awansu, rywalem Legii w 1/4 finału będzie zwycięzca pary Chelsea FC - FC Kopenhaga. 1/8 finału: 06.03. Molde FK - Legia Warszawa 13.03. Legia Warszawa - Molde FK 1/4 finału: 10.04. Chelsea FC / FC Kopenhaga vs. Legia Warszawa / Molde FK 17.04. Legia Warszawa / Molde FK vs. Chelsea FC / FC Kopenhaga 1/2 finału: 1.05. Chelsea FC / FC Kopenhaga / Legia Warszawa / Molde FK vs. Pafos FC / Borac Banja Luka / Djurgårdens IF / Rapid Wiedeń 8.05. Pafos FC / Borac Banja Luka / Djurgårdens IF / Rapid Wiedeń - Chelsea FC / FC Kopenhaga / Legia Warszawa / Molde FK Finał: 28.05. (Wrocław) Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

Kuba - 1 godzinę temu, *.telenet.be Tym składem, to potem co najwyżej może szatnia trolić po meczu. Już na Młode będzie po zawodach.

Z Chelsea lepiej dla wszystkich, żebyśmy nie grali. odpowiedz

Autor - 30 minut temu, *.vectranet.pl @Kuba: to nie graj, bo już na starcie przegrałeś. odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.172.202 Czas wyrównać porachunki i pokazać kto jest kim. odpowiedz

Aqq - 1 godzinę temu, *.media.pl W tej formie trudno wyeliminować kogokolwiek. Niby Molde w przebudowie ale wciąż jest tam sporo piłkarzy którzy dali Legii łomot rok temu. Z drugiej strony w Legii wciąż jest sporo piłkarzy którzy grali w feralnych meczach i teraz ich forma jest na podobnym poziomie… odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Aqq: A my w zeszłym roku z lepszym trener i z Josue i Elitimem w składzie nie daliśmy im rady . Więc dlaczego teraz taki optymizm, ostatnie nasze mecze w Europie to porażki z Lugano i Djurgardens . odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.172.152 Fajnie jakby w finale zagrała Legia i Jagielonia - A jest to możliwe według tabelki ! odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @gazza: z Gualem,Chodyną i Biczem w ataku.😂😂 Zejdź na ziemię 😉 Już wszyscy zapomnieli,że zlało nas Lugano i Djurgarden, a w lidze Piast? Marzyciele. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @gazza: A po drodze wyeliminuje Legia nasza i Jaga - Betis, Chelsea i Fiorentine.

Aż taką potęgą jeszcze nie jesteśmy.😂 odpowiedz

Marzyciel - 26 minut temu, *.vectranet.pl @Znawca: a w 1991 mieliśmy papiery na ogranie Sampdorii? I co z tego że inne czasy. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Dobre losowanie.

Jagiellonia, to niewygodny przeciwnik, a tym z Molde wypadałoby się zrewanżować. odpowiedz

S(L)AWEK - 2 godziny temu, *.232.14 O w morde znowu z Molde. odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 2 godziny temu, *.inetia.pl Świetne losowanie dla polskiej piłki. Nawet tak beznadziejna obecnie ekipa Feio powinna sobie poradzić z tym Molde. Wczoraj ich widziałem, to nie radzili sobie z podpitymi Irlandczykami. Świetnie biją karne za to. Jagiellonia powinna przejść Circle K. Skoro najnowsza ofiara Znicza Pruszków dała radę. Potem też może coś zwojować Jaga, w kolejnej rundzie. Może być ciekawie. A punktów potencjalnie do nazbierania bardzo dużo, więc to powinien być cel numer jeden polskiego kibica, a kto wie może za jakiś czas będziemy mieli 5 drużyn w eliminacjach, w tym 2 do LM. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Stoperan Ekstraklasa: Wielka to ona była kilkanaście lat temu za Mourinho. odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 2 godziny temu, *.inetia.pl Ten dwumecz trzeba wygrać i zrobić sobie nagrodę za eliminację i większość gry w fazie ligowej, możliwością gry z Wielką Chelsea. Na więcej nie ma co liczyć, to oczywiste. Bądźcie poważni.. Jeszcze z taką beznadziejną jakością to i tak abstrakcja jakaś, że to się właściwie dzieje. Pzdr. odpowiedz

Legia Mistrz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wszyscy tu Czelsi i Czelsi a może Kopenhaga? odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.205.104 Tym bardziej przegrana mnie pogrąży. odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.205.104 Gdyby przejść Molde, choć z Gualem to no go!, to z Chelsea wyjdzie prawda o jakości Polskiej ligi. Wierzę w finał... Tylko logika mnie pyta "jak kur🥳? Jak?"😜 odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Co jak co ale derby Madrytu zapowiadają się mega ciekawie w Lidze Mistrzów odpowiedz

Guny - 29 minut temu, *.223.42 @Korda: tak? Nie wiem kogo jeszcze pasjonują te mecze, których na przestrzeni kilku lat są dziesiątki. Najlepiej jak pokazywali ostatnio starcia realu z city i się okazało że w zasadzie przez ostatnie 5 czy 7 lat nie grali ze sobą raptem w jednym seoznie🤣 superliga w najlepsze. odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Pierwszy mecz z Molde bez Morishity który będzie pauzował za żółte kartki. odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.autocom.pl Rok temu mecze z Molde to początek końca trenera. Oby marzec nie był powtórką z historii bo przegrać dwumecz drugi raz po roku z tak słabą drużyną to hańba odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @ws: w tamtym roku przegraliśmy przekonywująco,a przecież od tego czasu się nie wzmocniliśmy a straciliśmy Josue,więc jakie masz podstawy,że teraz przejdziemy ich?🤔 odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Znawca: ich słabszy skład. Josue to nie wszystko. Feio nie da d... jak Runajc a Gual im nastrzela bramek 🤣 odpowiedz

Ja1916 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Znawca: bo Molde słabiutkie. Myślę że to 2 najsłabsze drużyny w tej 1/8 odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.247.30 Dziś będzie wiadomo o której godzinie mecz w Warszawie? odpowiedz

Bombardini - 3 godziny temu, *.fi2.com Spokojnie, Molde to teraz średniak ligowy, na przyszły sezon nie zakwalifikowali się do żadnych pucharów, bo w lidze zajęli piąte miejsce, a puchar wygrała ekipa z niższej pozycji w tabeli, a wczoraj ledwo ogarnęli irlandzkich hobby playerów po karnych, poza tym od początku grudnia mają wakacje, bo sezon zaczynają dopiero w połowie kwietnia, a więc brakuje im ogrania, bo trudno nazwać potyczkę z Irlandczykami (też po wakacjach) za sprawdzian formy, już wewnętrzne gierki są bardziej wartościowe. odpowiedz

Średniak - 2 godziny temu, *.com.pl @Bombardini: 2 miejsce w lidze to średniak,.Ok odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Bombardini: W zeszłym roku też byli poza sezonem, a nie wyglądali jak na wakacjach. Za to my wyglądaliśmy. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Słabo byliśmy wtedy przygotowani.

Teraz też wyglądamy nie najlepiej, ale może się rozkręcimy,

Najważniejsze, że bramka została wreszcie odpowiednio obsadzona. odpowiedz

Mateusz z Gór - 35 minut temu, *.orange.pl @Egon: Nie no, ja uważam że awansujemy. Wg prognoz jesteśmy lekkim faworytem, a Molde to nieznacznie łatwiejszy rywal niż Jagiellonia. Tylko, że nie zgadzam się z opinią jakoby Norwegowie mieli być słabi - to będzie wyrównany dwumecz i awans będzie trzeba sobie wypracować. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.47.111 szkoda że w pucharach gramy bez napastnika... odpowiedz

PW - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ja: Może w Europie podciągnięte spodenki odpali. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 46 minut temu, *.t-mobile.pl @PW: może Gual przed meczem na siłowni, przysiady zw sztangą robi, i potem przyglada się na efekty swojej pracy, po tym, jest tak zachwycony, że na boisku zachowuje się jak pijana baletnica🤔 odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl no to finał LK Legia vs Jagiellonia. Why not? 😎 odpowiedz

Tsubasa - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: Ściana i rozped dalej wiesz.... odpowiedz

TomiZMM - 3 godziny temu, *.centertel.pl Na szczęście Molde to w gorszej formie jak Legia ;) odpowiedz

Wojtek86 - 3 godziny temu, *.chello.pl Mam nadzieje, że na portalach nie będę musiał znowu czytać że, znowu dostaliśmy "w molde". odpowiedz

Łuki - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Czyli powoli będziemy się żegnać z LK 😢 odpowiedz

Kokos - 4 godziny temu, *.centertel.pl Serio wierzycie w jakieś "potem"? odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Kokos: akurat w europejskich pucharach to ja w to wierzę odpowiedz

Maverick - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Echhh szkoda że nie Jaga.Polski futbol napisałby historię,a w takiej edycji to nie wiadomo czy Legia czy Jaga zagrają dalej w pucharach.Wtedy będzie płacz że trza było wylosować jage bo punkty do rankingu potrzebne... odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Maverick: jaga przejdzie tam jest super trener i był do niefawna prezes, którzy z gowna zrobili coś, co hafaj mówił że nigdy się nie wydarzy odpowiedz

LWST - 4 godziny temu, *.inetia.pl Koń Rafał możesz zakładać temat na forum odnośnie biletów dla polskich fanów Chelsea ,niech opisują dla czego chcieli by bilety :D odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl @LWST:



I przede wszystkim poradnik turystyczny 😃 odpowiedz

Kibic Legii - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: jestem na tak ! Koniu musisz! odpowiedz

Dino - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Na Molde przygoda się kończy proszę nie piszcie o Chelsea bo oni by was przerzuli i wypluli . odpowiedz

maLina - 4 godziny temu, *.chello.pl @Dino: Tak jak ciebie ortografia. odpowiedz

Dino - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @maLina: Wow malina ale błysnęłaś odpowiedz

KIBIC - 4 godziny temu, *.89.10 Szkoda bo do Białegostoku mógłbym dojechać autostopem z Poznania ☹️ odpowiedz

Ja1916 - 4 godziny temu, *.. Molde i Legia cienkie jak d.. węża, szanse po 50%.

Walka o to kto dostanie lanie w ćwierćfinale. odpowiedz

Max Kanada - 4 godziny temu, *.246.126 Sami kibice sukcesu przed monitorami, jak Wam nie wstyd jechac po wlasnym klubie(chociaz w glebi serca wiem ze 60% tu piszacych to mendy podszywajace sie pod kibicow (L)..

Tylko Legia, Nasza Ukochana Legia , Legia walczaca do samego konca !! odpowiedz

Sadi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Max Kanada: 100% racij pozdrawiam odpowiedz

Asterix_Paranoix - 3 godziny temu, *.chello.pl @Max Kanada: Gdzie ty tu widzisz samych kibiców Legii? Trzy czwarte to wielkopolska albo podlaska konfitura, sr*jąca kulawymi postami na wyścigi. odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Max Kanada:ok. 40 proc.to matrioszki

moim zdaniem. ,tzw większa połowa to jednak prawdziwi kibice Legii.👍 odpowiedz

Koszałek - 4 godziny temu, *.. A w finale z babą jagą odpowiedz

Ascot - 4 godziny temu, *.chello.pl podejrzewam że już odpadną z Molde FK; tak jak było w zeszłym roku (wielka napinka/hurra nastroje

a potem przykry upadek) odpowiedz

Ka(L)afior - 4 godziny temu, *.217.222 Gruby z Mielca walnie hattryka i ogolimy Norwegów!

KIEŁBY W GÓRĘ!!! odpowiedz

LWST - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Ka(L)afior: Nie walnie ,bo nie jest zgłoszony do tych rozgrywek ;) odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Ka(L)afior: on nie gruby, on masę robi, będą się od niego odbijać jak od Odiji 😁 odpowiedz

doctor - 4 godziny temu, *.ukpaperrolls.com No i hui no i czesc...😁😁

FPJERTOL PEWNY NIE MUSISZ PROWOKOWAC... 😉😉 HAHAHA



Moze akurat druzyna odpali hahaha i bedzie pieknie??!! odpowiedz

Jose Kante - 4 godziny temu, *.136.49 Poniżej przedstawiam stanowisko redaktora Tygodnika Kibica

Dla optymistów:

1) Molde poprzednio zmiotło nas z planszy,

2) Mimo, że to liga norweska, to średni piłkarze nie chcieli z niej do nas przyjść,

3) Ciągle życzeniowo myślimy, że jesteśmy jakimś dobrym zespołem;

Dla wszystkich załamanych:

1) Molde to nie Barcelona,

2) Patrząc na kadrę, to nie jesteśmy gorsi,

3) Liga norweska gra systemem wiosna-jesień.



A jak jest naprawdę, to myślę, że mamy w sztabie fanatyków wszystkich egzotycznych lig, przede wszystkim ekstraklasy i trzeciej ligi Grenlandii, to i wiedzą co robić...

Niesteyty, szkoda żeby odpadać z pucharów znowu w Norwegii, zamiast Anglii, Włoch, itp. odpowiedz

NZW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Finał z babą we Wrocławiu odpowiedz

Balcer - 4 godziny temu, *.orange.pl Chelsea nie przejdziemy, chyba że sie pochorują. odpowiedz

Kim Un Yes - 4 godziny temu, *.101.182 @Balcer: dostaną sraczki jak A.V. odpowiedz

inka - 4 godziny temu, *.vectranet.pl bye 🖐 bye 🖐 ( L )... odpowiedz

KrystekLegia - 4 godziny temu, *.79.146 No i dobrze lecimy byle się rozkręcili i coś pograli ciut radości nam Kibica dać... odpowiedz

Wfh - 4 godziny temu, *.vectranet.pl hahaha czelsi srelsi najpierw niech te lebiegi przejda norwegow ,marzyciele zejdzcie na ziemie🤣🤣🤣 odpowiedz

cleo - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wfh: Molde ledwo awansowała z półamatorami z Irl odpowiedz

Guarder - 4 godziny temu, *.chello.pl lepiej skupić się na Lidze i Pucharze Polski - i tak nie ma szans dotrzeć do finału samego odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 4 godziny temu, *.mm.pl Ograć Molde, a potem jakimś cudem Chelsea i jest autostrada do finału odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Jesteśmy minimalnym faworytem do awansu. Dodatkowo mamy rewanż u siebie. A po pokonaniu Chelsea w 1/4 już prosta droga do finału, bo w 1/2 unikniemy topowych rywali. 😎😎😎 odpowiedz

cleo - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Aby przejść Chelsea i mamy autostradę do finału😤 odpowiedz

Czy nowy zagra napadzior? - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Czy nowy zagra napadzior? odpowiedz

(L)eming - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dobrze jest. odpowiedz

ostry - 4 godziny temu, *.play-internet.pl dobrze że nie MsitR Polski . byłoby ciężko...

A tak kto wie.🙂 odpowiedz

ELO - 4 godziny temu, *.tpnet.pl 😁🤣🤡🤡 odpowiedz

Krzeszczu 3.0 - 4 godziny temu, *.217.222 Dobrze że pierwszy mecz w Czelsi, jak nas dojadą 7:0 Miodulski nie będzie miał jak doić na biletach. odpowiedz

Guny - 4 godziny temu, *.223.42 Kurde, nie liczac Chelsea w 1/4, to drabinka do finału relatywnie łatwa😜 odpowiedz

SŁAWEK(L) - 4 godziny temu, *.164.26 @Guny: Tak patrząc na wszystkie drużyny oprócz Chelsea to nie ma drużyn, z którymi nie można nawiązać walki i ich pokonać. Na papierze Anglicy są murowanym kandydatem do wygranej w LKE ale ... to tylko futbol i wszystko się może zdarzyć. W sumie to taka firma nie pasuje do tego Pucharu. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl piękne losowanie dla polskich klubów

I TYLKO LEGIA LEGIA WARSZAWA odpowiedz

Kobo(L)t - 4 godziny temu, *.vectranet.pl I znowu w Mol(r)de... odpowiedz

xxx - 4 godziny temu, *.sekocin.pl Molde Molde Chu... Wam w morde.... odpowiedz

Twitter - 4 godziny temu, *.com.pl Dla nich wygranie ligi konferencji to jedyna w tej chwili droga aby w przyszłym sezonie grać w pucharach. odpowiedz

mioduski - 4 godziny temu, *.play-internet.pl uf...

bałem się że Jaga



A tak są może jakieś szanse🙂 odpowiedz

Kokoloko - 4 godziny temu, *.plus.pl @mioduski: idź na stronkę baby jagi leszczy odpowiedz

Zdzicho - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Ostatnio jak gralismy z molde to bylo mocno w morde a skład był lepszy niż teraz. Jak wtedy kopacze przeszli koło meczu to obecnych trzeba jakos zmotywować odpowiedz

Pawcio - 4 godziny temu, *.netfala.pl Fajny mecz się szykuje z Chelsea! Jadę na bank na wyjazd. odpowiedz

Żagań - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Pawcio: a wygrałeś z molde odpowiedz

Wilanow - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Czas na rewanż… odpowiedz

xd - 4 godziny temu, *.centertel.pl O w molde odpowiedz

(L)eon - 4 godziny temu, *.inetia.pl No i super ! Okazja do rewanżu za wypadek sprzed roku. odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.jmdi.pl uff odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.70.100 Czas na rewanż!!! odpowiedz

wkz - 4 godziny temu, *.esabdns.pl no i dobrze

REWANŻ odpowiedz

legia to my - 4 godziny temu, *.95.100 Całe szczęście👍🔴⚪️🟢 odpowiedz

