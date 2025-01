Koszykówka

Zapowiedź meczu z Arką Gdynia

Czwartek, 2 stycznia 2025 r. 18:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po dwóch kolejnych porażkach, koszykarze Legii postarają się dobrym występem przywitać Nowy Rok przed własną publicznością - w piątek, 3 stycznia o 19:30 legioniści podejmować będą Arkę Gdynia. Na parkiecie po przeciwnych stronach zobaczymy dwóch braci - Michała Kolendę będącego kapitanem Legii oraz Łukasza Kolendę, rozgrywającego Arki, który ma olbrzymi wpływ na grę zespołu z Trójmiasta.



Łukasz, który do Arki trafił po kilku sezonach spędzonych w Śląsku, spędza obecnie na parkiecie 31,5 min. i zdobywa w tym czasie 20.4 pkt. oraz notuje 3.6 asysty na mecz. Potrafi doskonale wymuszać przewinienia (śr. 5.0 na mecz), a także skutecznie egzekwować rzuty wolne (śr. 88.9%). Michał z kolei w barwach Legii gra w podobnym wymiarze czasowym - ponad 31 minut, zdobywając przy tym 11.3 pkt. oraz 3.3 zb.



Legia w ostatniej kolejce przegrała w Gliwicach, choć w czwartej kwarcie wydawało się, że ma spotkanie pod kontrolą. Jednak ani prowadzenie różnicą 8 punktów na 5 min. przed końcem, ani +5 na dwie minuty przed końcową syreną, nie wystarczyły. W końcówce dwie trójki Laksy, w połączeniu z nieskutecznością naszych graczy w ataku, doprowadziły do niespodziewanej porażki. Oczywiście należy pamiętać, że Legia przystępowała do tego meczu w mocno okrojonym składzie - bez Grudzińskiego, Vucicia i Wieluńskiego, ale nawet te braki, nie tłumaczą kolejnej straty punktów. A pamiętać musimy, że trzy najbliższe kolejki zdecydują o tym, które z drużyn zagrają w połowie lutego w turnieju finałowym Pucharu Polski w Sosnowcu.



Gdynianie w trakcie sezonu dokonali zmiany na stanowisku pierwszego trenera. Artur Gronek został zwolniony ze względu na niesatysfakcjonujące wyniki drużyny. W jego miejsce, w połowie listopada minionego już roku, sprowadzono doskonale znanego w Legii - Nikolę Vasilieva. Macedończyk był asystentem Tanego Spaseva w sezonie 2018/19, w którym nasz zespół był bliski awansu do półfinału play-off. W kolejnych latach Vasiliev pracował na Litwie - w Alytausie Dzukija (skąd zresztą trafił do Legii) oraz BC Możejki.



Arka w ostatniej kolejce bardzo pechowo przegrała na własnym parkiecie z Twardymi Piernikami - torunianie doprowadzili do dogrywki równo z syreną dzięki celnej trójce Ertela z własnej połowy boiska. Arkowcy zajmują z bilansem 4-8 15. miejsce w ligowej tabeli. Zespół z Gdyni lepiej radzi sobie na wyjazdach (2-2) niż na własnym parkiecie. Po zmianie szkoleniowca, gdynianie zaczęli grać zdecydowanie lepiej - z ostatnich pięciu meczów wygrali trzy, a gdyby nie pechowa porażka z zespołem z Torunia, bilans ten byłby jeszcze bardziej imponujący. Arka w grudniu pokonała Czarnych (+8), zwyciężyła w Stargardzie ze Spójnią (+7), przegrali ze Stalą (-12) oraz wygrali na bardzo trudnym terenie we Włocławku (+10).



Poza pożegnaniem się z pierwszym trenerem, w Arce nie zmieniano nic w sztabie pierwszej drużyny. Ponadto miały miejsce zmiany kadrowe. Pożegnano się z Jabrilem Durhamem (śr. 12.0 pkt., 6.1 as. i 3.3 zb. w 33 min.), który w minionym sezonie w Lublinie prezentował się bardzo dobrze i był o włos od przeprowadzki do Legii w trakcie minionych rozgrywek. Sprowadzono z kolei rozgrywającego Jordana Watsona (śr. 7.7 pkt., 1.7 as. w 18 min.), który sezon rozpoczął w Valmierze, a ostatni sezon spędził na Litwie (Pieno Zvaigzdes), gdzie obserwować go mógł trener Nikola. Chwilę wcześniej na pozycje 1-2 sprowadzono Serba, Nemanję Nenadicia, którego w naszym kraju kibice mogą pamiętać z występów w Zastalu w sezonie 2021/22. Później grał w Hiszpanii (Rio Breogan) i Francji (Limoges i Chalon). Zawodnik szybko wywalczył sobie ważne miejsce w rotacji (głównie jako "dwójka") - w ciągu blisko 32,5 min. zdobywa 18.8 pkt., 6.0 zb. i 5.3 as. i trafia 47.4% za 3 punkty.



Ważną rolę w drużynie odgrywa serbski podkoszowy, Stefan Djordjević (śr. 19.2 pkt., 8.1 zb.), a w grze w strefie podkoszowej wspiera go bardzo doświadczony kapitan Arki, Adam Hrycaniuk (śr. 3.3 pkt. w 11 min.). To zresztą jedyni gracze Arki, którzy nie grożą rzutem z dystansu. Na pozycjach 3-4 występuje Sage Tolbert III (śr. 7.4 pkt. i 6.0 zb.). Mocną polską rotację uzupełnia Jakub Garbacz, który po kilku sezonach w Stali i ostatnim roku w Anwilu, tym razem przeniósł się do Trójmiasta. W Arce może liczyć średnio na 29,5 min., w tym czasie notuje 10.8 pkt. przy skuteczności 36.3% za 3 punkty. Ponadto trener dysponuje Jakubem Szumertem (ponad 11,5 min.), Tomasem Pacesasem (śr. poniżej trzech minut na mecz), Wiktorem Sewiołem (śr. niespełna 7,5 min.) oraz Danielem Szymkiewiczem (śr. 11,5 min.), który prawdopodobnie niebawem przeniesie się do innego klubu.



W piątkowym meczu przeciwko Arce, w barwach Legii powinien zadebiutować amerykański środkowy, E.J. Onu. Sztab medyczny robi wszystko, by na piątkowy mecz gotowy był Mate Vucić, którego zabrakło na parkiecie w ostatnim meczu w Gliwicach, a wszystko za sprawą urazu, którego doznał w I połowie spotkania z Górnikiem Wałbrzych. W wysokiej dyspozycji jest Kameron McGusty, co potwierdza niemal w każdym spotkaniu - Amerykanin został najlepszym strzelcem Orlen Basket Ligi na koniec 2024 roku. W spotkaniu z GTK wyraźnie słabsza była skuteczność naszego zespołu z dystansu i jesteśmy przekonani, że na własnym parkiecie, legioniści udowodnią talent w tym elemencie gry. Szczególnie Andrzej Pluta, który w Gliwicach zupełnie nie mógł się wstrzelić i tylko raz trafił zza łuku.



Ostatni mecz Legii z Arką, który miał miejsce przed zeszłorocznym turniejem finałowym Pucharu Polski, zakończył się wygraną ekipy znad morza 104:102. Z kolei wcześniejszych siedem meczów wygrywała Legia. Legioniści pokonali zespół Arki na własnym parkiecie sześć razy z rzędu - ostatnia wygrana gdynian w stolicy miała miejsce przed pięciu laty - w lutym 2019 roku.



Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:30 w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40. Bilety sprzedawane są TUTAJ, a także w dniu meczu od 17:30 w kasach biletowych przy wejściu do hali. Wtedy też otworzymy nasz kącik dziecięcy pod główną tablicą wyników, nieopodal którego znajduje się nasz sklep klubowy, do którego zapraszamy na zakupy. W przerwie spotkania, w Koszykarskiej Kumulacji LOTTO, będzie do wygrania aż 5 tysięcy złotych. Bezpośrednią transmisję meczu będzie można zobaczyć na platformie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 11-8

Liczba wygranych/porażek u siebie: 5-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,8 / 81,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 38,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,1%



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 261 (śr. 21,8), Michał Kolenda 136 (11,3), Andrzej Pluta 133 (11,1), Mate Vucić 106 (9,6).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85).



Ostatnie mecze obu drużyn:

11.02.2024 Arka Gdynia 104:102 Legia Warszawa

28.10.2023 Legia Warszawa 87:67 Arka Gdynia

20.04.2023 Legia Warszawa 90:61 Arka Gdynia

23.12.2022 Arka Gdynia 81:83 Legia Warszawa

27.12.2021 Arka Gdynia 70:88 Legia Warszawa

04.09.2021 Legia Warszawa 79:59 Arka Gdynia

23.01.2021 Arka Gdynia 83:92 Legia Warszawa

08.10.2020 Legia Warszawa 76:69 Arka Gdynia

17.11.2019 Arka Gdynia 81:66 Legia Warszawa

12.05.2019 Arka Gdynia 94:75 Legia Warszawa (play-off)

09.05.2019 Legia Warszawa 100:94 Arka Gdynia (play-off)

07.05.2019 Legia Warszawa 97:91 Arka Gdynia (play-off)

04.05.2019 Arka Gdynia 109:87 Legia Warszawa (play-off)

02.05.2019 Arka Gdynia 79:75 Legia Warszawa (play-off)

03.02.2019 Legia Warszawa 78:85 Arka Gdynia

20.10.2018 Arka Gdynia 79:69 Legia Warszawa

07.02.2018 Arka Gdynia 90:78 Legia Warszawa

07.10.2017 Legia Warszawa 76:87 Arka Gdynia



AMW ARKA GDYNIA

Liczba wygranych/porażek: 4-8

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,6 / 90,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,8%



Skład: Łukasz Kolenda, Jordan Watson, Filip Kowalczyk (rozgrywający), Jakub Garbacz, Nemanja Nenadić, Daniel Szymkiewicz (rzucający), Sage Tolbert III, Tomas Pacesas, Wiktor Sewioł, Jakub Szumert (skrzydłowi), Stefan Djordjević, Adam Hrycaniuk, Jakub Zabłocki (środkowi).

trener: Nikola Vasilev, as. Bartosz Sarzało, Krzysztof Szubarga, Roman Tymański



Najwięcej punktów: Łukasz Kolenda 245 (śr. 20,4), Stefan Djordjević 230 (19,2), Nemanja Nenadić 75 (18,8), Jakub Garbacz 130 (10,8).



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Kolenda, Nemanja Nenadić, Jakub Garbacz, Sage Tolbert III, Stefan Djordjević.



Wyniki: Trefl (d, 89:97), Śląsk (d, 81:100), King (d, 83:79), MKS Dąbrowa (w, 100:93), Start (w, 96:72), Zastal (d, 83:92), Dziki (d, 69:82), Czarni (d, 88:80), Spójnia (w, 76:83), Stal (d, 79:91), Anwil (w, 88:98), Twarde Pierniki (d, 97:108).



Termin meczu: piątek, 3 stycznia 2025 roku, g. 19:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) i 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Emocje.TV