3-6.01: Weekendowy rozkład jazdy

Koszykarska Legia dziś o 19:30 zagra na Bemowie ekstraklasowe spotkanie z Arką Gdynia. Bilety do kupienia TUTAJ i w kasach przy wejściu do hali, transmisja na platformie Emocje.TV. W poniedziałek, 6 stycznia nasi futsaliści zagrają wyjazdowy mecz z Widzewem w hali MOSiR przy ul Małachowskiego. Tomasz Berkieta 6 stycznia rozpocznie udział w tenisowym turnieju ITF Oslo Open. Z kolei liczna reprezentacja sekcji squasha Legii, rozpoczęła już rywalizację w turnieju British Junior Open, który rozgrywany jest w Birmingham. Rozkład jazdy: 3.01 g. 19:30 Legia Warszawa - Arka Gdynia [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 6.01 g. 19:10 Widzew Łódź - Legia Warszawa [futsal] 7.01 g. 20:30 Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. - Legia II Warszawa [kosz, ZS nr1]

