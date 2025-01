Bal Karnawałowy w Zimowej Krainie z Legią

Czwartek, 2 stycznia 2025 r. 18:16 źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa organizuje wydarzenie dla dzieci karnetowiczów - Bal Karnawałowy w Zimowej Krainie. Zapisy trwają do 6 stycznia włącznie. To wydarzenie jest zastępstwem dla Mikołajek, które pierwotnie miały odbyć się 8 grudnia.









Szczegóły Balu Karnawałowego w Zimowej Krainie

Data: 12 stycznia 2025 roku

Godzina: 12:00 - 14:00

Miejsce: Premium Club oraz Gold Club

Dla Kogo: Dla dzieci karnetowiczów



Zapisy trwają do 6 stycznia 2025 roku (do końca dnia)



Jak zdobyć bilet:

Zaloguj się na bilety.legia.com

Wybierz wydarzenie "Bal Karnawałowy w Zimowej Krainie"

Wybierz liczbę biletów w sektorze PREMIUM CLUB

Wprowadź numer PESEL osoby, na którą będzie zarejestrowany bilet

Wybierz sposób dostarczenia biletu (PDF lub karta kibica)

Przejdź do podsumowania i zakończ transakcję



Informacje o parkingu:

Bezpłatny parking na czas Legijnego Balu - wjazd przez Bramę nr 2 od ul. Łazienkowskiej 3 (pod trybuną wschodnią). Po zaparkowaniu wystarczy przejść do Bramy nr 4, znajdującej się przy trybunie Zachodniej.